龍潭分局龍潭派出所警員25日下午執行巡邏勤務，行經龍潭區中正路三林段時，發現1部正在等待紅燈的深灰色自小客車，見警車經過時卻刻意靠邊閃躲佯裝靠邊停車，但當警車靠近時，卻加速駛離，眼尖的員警直覺有異立即尾隨，過程中警方查詢車籍時，發現該車竟懸掛失竊車牌，隨即通報線上巡邏警網攔截圍捕，男子一度拒絕停車受檢，最後員警以優勢警力攔截圍捕，順利的將張嫌逮捕到案。

龍潭警方於25日傍晚執行巡邏勤務時，行經本轄龍潭區中正路段時，見一輛深灰色自小客車形跡可疑，見警車靠近時突然逃逸，警方隨即尾隨查緝，過程中員警以擴音器、警報器示意停車受檢，不料犯嫌加速逃逸，警方考量正逢下班時間車流量大，如高速追車恐造成其餘用路人危險，立即通報線上警網啟動攔截圍捕，運用技巧在該車輛行進路線前，管制人車並部屬車陣，以避免嫌犯為了脫逃而疾速逃逸。

最後該自小客車在逃逸途中塞在車陣中，警方隨即以警車前後抵住該車，最後在10分鐘的追捕過程中，將該名嫌犯壓制逮捕，經了解50歲的張嫌因竊取他人車牌懸掛於自己車上，為規避警方盤檢而逃逸，訊後將張嫌以竊盜罪嫌移送法辦，另警方仍持續追查張嫌有無涉及其他不法案件。

(中時 )