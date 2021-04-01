桃園市龜山區去年6月中旬前傳出一對小情侶，大白天在某公園涼亭裡「上下流動」，激情過程全被網友拍攝下來，上傳到臉書社團「爆料公社」，引起網友熱議，不料有人卻把焦聚放在桌上一盒衛生紙，認為小情侶根本是「有備而來」。警方事後找到拍攝的翁男及PO網的女兒依法送辦，這對父女今遭到違反兒童及青少年性剝削起訴。

網友看到這對小情侶在公園內的激情片，立刻直指事發地點在桃園龜山區的「幸福社區」，因此有網友調侃留言：「幸福社區果真性福」，但不少人都拿桌上1盒包衛生紙作文章「自備衛生紙，帶1整包是怎樣、罪惡的不是野外，而是窮到只有1盒衛生紙…」，「桌上還放了1盒衛生紙，顯示小情侶根本是有備而來」。

龜山警分局大林派出所清查發現，影片地點與幸福社區涼亭相符，正在清查拍攝者確認案發時間，再調閱沿線監視器畫面，並通知當事人到案說明以釐清案情，偵訊後將依妨害風化罪嫌函送法辦。

警方進一步追查拍攝者，發現翁姓男子是在住家2樓廚房往窗外看到1對穿制服的男女，2人當場在公園內涼亭發生性行為於是進行拍攝，還大方將激情片傳到家人的LINE群組內，未料女兒卻把影片上傳「爆料公社」，還寫「學生在公園涼亭激情」，因此依妨害秘密及散布猥褻物品罪嫌，一併偵辦。

檢方偵查後，認定翁男涉犯兒童及少年性剝削防制條例之拍攝少年為性交行為之電子訊號及散布少年為性交行為之電子訊號罪嫌，女兒也涉犯散布少年為性交行為之電子訊號罪嫌，將這對父女起訴。

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(中時新聞網)