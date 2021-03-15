知名主持人兼作家吳淡如，近年淡出螢光幕，雖去年7月時在臉書宣布「退休」，但生活仍過得充實，除了陪伴女兒成長外，還考上「千年學府」湖南大學岳麓書院的博士班，閒暇時會安排上其他課程或是小旅行，甚至積極經營臉書，分享生活之外還會不定時開啟「專欄模式」，近來分享了心靈雞湯系列，直言最怕遇到一種人，就是問她某件事。得到答案後卻喊「好難喔」，吳淡如說這比懶還慘。

作家吳淡如始終給人一種知性卻很犀利的感覺，書寫的文字也與形象相符，她如今不時會在臉書分享所思所想，簡短的篇幅，卻往往讓人心有戚戚焉，直呼說到心坎兒裡，近來她開啟了小專欄《雞湯與辣椒》系列，昨貼出第三集，以〈找難事做，從容易的開始〉為題，表示最怕遇到那種問了她問題，得到答案後卻馬上皺眉說好難的人，「我會感覺我幹嘛這麼認真回答？你根本不想聽呀」。

找難事做，從容易的開始 我很怕遇到有人問我什麼事，回答了之後，馬上皺褶眉頭說：好難喔。 我會感覺我幹嘛這麼認真回答？你根本不想聽呀。 是的，我們期待簡單，事事如意，平安順利，一揚帆就乘風破浪。 可是如果真的那麼簡單，你就不需要問做到的人... 由吳淡如發佈於 2021年3月14日 星期日

吳淡如認為，誰不期待簡單？最好能事事如意、平安順利，一揚帆就乘風破浪，「可是如果真的那麼簡單，你就不需要問做到的人怎麼做了。用膝蓋想就能做的事，何必問人家呢？」，她打了個比方，猶如簡簡單單就能破關的電玩遊戲，「是很容易被唾棄的」，認為所謂的成就感就來自於一件事雖有些難度，但是最終克服並成功了，「有些事情很難，最好有個信念：如果你要做就習慣把它做完，咬著牙做完有咬著牙的痛快」。

至於所謂的新鮮感，也是去找比較難的事情做，而不為難自己，「就是你從最簡單的那一步開始做，別想要跳級。要爬樹就要從樹根開始爬，然後往樹頂看，別往下看，不多久，總是可以找到一個能夠舒服安居的地方」，更說出狠話，覺得一直說著好難，「是自我恫嚇，比懶還慘」，一番話被不少網友讚很有道理，甚至覺得很感謝，「謝謝你再次給我勇氣面對」。

(中時新聞網)