民進黨立委王定宇近日爆出同居疑雲，神隱多日後出面回應，並抱怨租房給他的民進黨發言人顏若芳房租8000太貴，後來他又改口這是開玩笑。對此，美麗島電子報董事長與宅神朱學恒進行直播時，痛斥這種說十分低級，並直言若顏若芳是自己的妹妹，他會找人打王定宇，他更忍不住直言，這根本不是人開的玩笑。

吳子嘉21日晚間與朱學恒在臉書上進行直播，針對王定宇同居疑雲，他只講一件事，就是王定宇稱房租太貴。對此，朱學恒問吳子嘉，王定宇事後說自己是在開玩笑，這玩笑不是很低級？

這時吳子嘉突然很激動的表示，「這就很低級啊」，吳子嘉的反應也讓朱學恒嚇了一跳，「吳董怒了，他剛講的如雷貫耳，害我耳朵一直嗡嗡嗡」，吳子嘉則直言，「今天如果我是顏小姐的親友，如果她是我妹妹，我一定叫人去扁定宇，太離譜了，這句話講得太離譜，我一定花錢叫人打他」。

吳子嘉認為，王定宇稱房租太貴，然後告訴別人他開玩笑，「這不是人開的玩笑，太低級了」。朱學恒也說，君子分手不出惡言，你吃人家喝人家的還嫌。吳子嘉說，有些玩笑不能開，「你怎麼可以說人家房租便宜呢？這不是開玩笑，開這種玩笑，我講簡單點，就是欠扁，沒什麼好講的，這太離譜了」。

吳子嘉指出，如果自己是顏若芳的兄弟，他會找人打王定宇，「我太瘦了，我打不贏，我就花錢找人打他，我一定這樣處理，我這種人就是這樣」，接著，他又補充，若王定宇被人家扁跟他沒關係，他和顏若芳不是他親戚，並痛斥王定宇，「欺負女人欺負得太離譜了」。

(中時新聞網)