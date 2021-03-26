日本職棒球迷的心聲，ELEVEN體育家族聽到了，即日起太平洋聯盟一共六隊：北海道日本火腿鬥士、東北樂天金鷲、埼玉西武獅、千葉羅德海洋、歐力士猛牛、福岡軟體銀行鷹，超過兩百場的賽事，除了休息日，將天天透過電視或官方APP為大家現場直播服務。

今天(26日)台灣時間下午３點太平洋聯盟開幕日，由東北樂天金鷲主場舉辦，迎接北海道日本火腿鬥士隊作客，台灣旅日投手宋家豪在熱身賽投了兩場兩局面對９名打者被敲出２支安打、1次四壞球、１次三振，目前是旅日７位台將中唯一擠進開季一軍名單的選手，在洋將競爭激烈的狀態下實屬不易，也期待他本週能有登板演出。

宋家豪的隊友今年還多了前洋基投手田中將大，「神之子」的回歸補強樂天戰力，也帶來不少話題，根據輪值，田中將大極有可能在明後天先發出賽，線上可以訂閱ELEVEN體育家族的APP將日本職棒看好看滿。

滿足棒球迷的視覺饗宴，本週日本職棒轉播服務，將由主播黃奕傑搭配王金勇以及鄭漢禮等人擔綱，請鎖定ELEVEN體育家族轉播平台。

目前在洋聯的台灣選手，有樂天金鷲宋家豪、王彥程，火腿隊王柏融、歐力士張奕、西武獅吳念庭，不過目前僅有宋家豪在開季一軍名單。

(中時 )