效力天使隊的大谷翔平又展現怪物打擊能力，今日在熱身賽先發第二棒、指定打擊，面對洛磯隊首打席就開轟，這也是他在春訓的第5發全壘打，追平2005年松井秀喜所寫下的日本打者最多紀錄。

大谷翔平從春訓開始就展現相當火燙的打擊手感，此戰3打數1安打，包含首打席第一球就出棒，逮中洛磯投手岡伯爾（Austin Gomber）的146公里速球，敲成左外野方向陽春砲，這是他在春訓第5轟，也是春訓連續第11場比賽敲安，熱身賽打擊率高達5成71、OPS也有1.701，近況真的好到不得了。

大谷除了打擊強，春訓在投手表現方面也漸入佳境，8局投球雖然失7分，但有14次三振，另外球速飆到101.9英哩(164公里)刷新他赴美後新高，連陣中強打「神鱒」卓奧特(Mike Trout)也說，「有他在就像擁有2名明星球員，不只是王牌投手，還是可以轟得超遠的強打，只要他健康絕對對球隊幫助很大。」

因為可怕長打能力而被稱為「哥吉拉」的日本傳奇名將松井秀喜在2005年春訓敲出5轟，這紀錄已經高懸16年沒有其他日本打者能突破，如今大谷翔平已經追平，而且很有機會能刷新，此外大谷預計在台灣時間30日再度登板，將先發對上道奇。

(中時 )