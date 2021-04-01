立委廖婉汝（左）和國安局長陳明通。（圖片摘自國會頻道Youtube）

美國海軍戰爭學院（NWC）教授金萊爾（Lyle J. Goldstein）曾表示，2022年北京冬奧結束之後，台灣恐面臨軍事威脅，對此，國安局長陳明通今在立院接受質詢時表示，不要低估大陸的企圖，要「料敵從寬」。

據《中國時報》3月13日報導，關於台海衝突，金萊爾投書《國會山莊報》（The Hill）指出，2022年北京冬奧結束之後，台灣將面臨嚴重軍事威脅，拜登的新國安團隊得將台灣放在所有優先事項的首位。

此議題也引發立院的關注，廖婉汝今（1日）在立院質詢時表示，美國印太司令戴維森稱，大陸可能在6年內將入侵台灣；前國防部副部長楊念祖則說，澎湖恐成為共軍攻台目標；美國海軍戰略教授金萊爾則表示，等北京冬奧過後，大陸可能對台動武，另外前副總統呂秀蓮也說，戰爭已經在上空，那她要問，誰說的比較正確？

對此，國防部副部長張哲平表示，就國防部立場，任何外界討論的議題都會參考，納入未來對於建軍備戰的評估，且國軍戰備從來沒有一日鬆懈，所以會嚴密掌握台海周邊的敵情變化並適切應處。

陳明通則表示，從1949年後，北京統一台灣的企圖從沒鬆懈過，不管在兩蔣時代、前總統李登輝和陳水扁時期，國安部門一定要確保台海安全與2300萬國人生命的健康。陳更強調，絕對不要低估北京的企圖，任何時間都有可能，要「料敵從寬」，一定要讓大陸覺得要付出很大代價，才不會採取行動，這才是保護台灣的看法跟念頭。

(中時新聞網)