美中兩國角力各找外援，美國欲組美日印澳四國聯盟聯合制中，另外，也打算聯合歐洲國家對抗大陸，O’ Shares ETFs知名投資人奧利里（Kevin O’Leary）對此卻不看好，他認為歐洲國家無法放棄大陸商機，承擔不了失去大陸市場的打擊。

近幾年中美之間的競逐日漸激烈，美國四處找盟友圍堵大陸，根據《CNBC》報導，奧利里受訪時指出，美國聯合歐洲國家制中的策略很難實現，他認為，歐洲國家無法對大陸採強硬姿態，他們太依賴大陸了，無法放棄大陸市場，同樣的也承受不起那樣的損失。

奧利里呼籲美國採取「侵略性策略」措施，以創造與大陸企業競爭的環境；同時，讓大陸企業在美國市場面臨重重壁壘，對與陸企有往來的美國企業也如此。

奧利里進一步說明，該項措施也包含將大陸上市公司摘牌，以及將大陸企業排除於美國司法體系之外；此外，奧利里補充，他在大陸也是製造商，但卻在大陸市場面臨重重阻礙，「我無法在那邊販售我的產品，但他們卻能在北美和歐洲獲益」。

(中時新聞網)