中國國家主席習近平7日應約與德國總理梅克爾通電話時強調，當前中歐關係面臨新的發展契機，也面臨著各種挑戰。習近平說，「中國發展對歐盟是機遇，希望歐盟獨立作出正確判斷，真正實現戰略自主。」

當前中美對抗呈現拉幫結派模式，雙方都欲拉攏歐盟進入自家陣營。

大陸央視報導，習近平強調，2020年我們多次溝通，為中德、中歐關係發展發揮了重要引領作用。中德、中歐加強合作，能夠辦成有意義的大事。希望德方、歐方同中方一道作出積極努力，維護和推動中德、中歐合作健康穩定發展，為這個多變的世界增添更多確定性和穩定性。

習近平指出，中德務實合作克服新冠肺炎疫情影響及其他因素干擾，穩中有進，中國連續五年成為德國全球最大貿易夥伴，體現了中德合作的韌性和潛力。希望雙方本著相互尊重、互利共贏精神，統籌推進中德各領域合作，這有助於為中歐合作和重振世界經濟增添信心和動力。

習近平指出，中國正在積極構建新發展格局，在依靠自身力量發展的同時堅持對外開放，積極參與國際分工合作。中方願同包括德國企業在內的各國企業共享中國新一輪開放發展帶來的機遇。希望德方保持開放，為兩國企業擴大互利合作創造更多便利。雙方應以明年中德建交50週年和北京冬奧會為契機，推進科技、教育、文化、體育等領域交流。

習近平強調，當前，中歐關係面臨新的發展契機，也面臨著各種挑戰。關鍵是要從戰略高度牢牢把握中歐關係發展大方向和主基調，相互尊重，排除干擾。中國發展對歐盟是機遇，希望歐盟獨立作出正確判斷，真正實現戰略自主。中方願同歐方一道努力，協商辦好下階段一系列重要政治議程，深化和拓展各領域務實合作，在氣候變化等全球治理問題上加強溝通，共同踐行多邊主義。

習近平指出，疫苗是用來防病救人的，中方反對將疫苗政治化或搞「疫苗民族主義」，願同德方在內的國際社會一道，促進疫苗公平合理分配，支持和幫助廣大發展中國家獲取疫苗，為人類共同早日戰勝疫情作出貢獻。

梅克爾表示，歐方在對外關係方面堅持自主。當今世界面臨很多問題和挑戰，更加需要德中、歐中合作應對。歐中加強對話合作，不僅符合雙方利益，也對世界有利，德方願為此發揮積極作用。

德方重視中國「十四五」規劃，期待這將為德中、歐中合作帶來新的重要機遇。德方願同中方一道籌備好新一輪德中政府磋商，盡快恢復人員往來，加強抗疫、氣候變化、生物多樣性等領域交流合作，希望就疫苗公平分配、相互認證等問題同中方保持溝通。德方願為昆明生物多樣性大會取得成功作出貢獻。

(工商 )