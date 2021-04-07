《國際政治》聯合抵制北京冬奧？美國國務院否認 13:082021/04/07 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院周二晚間否認美方正在考慮與盟友聯合抵制2022年北京冬季奧運會。 一名美國國務院高層以電郵聲明向CNBC表示：「我們對2022年冬奧的立場沒有改變，我們未曾討論過，現在也沒有在討論與盟國和夥伴的任何聯合抵制行動」。 美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在周二稍早前的記者會上表示，抵制北京冬奧是解決中國侵犯人權問題的可能選項之一。 北京冬季奧運會將於2月4日至2月20日舉辦。 美國聯歐制中恐告吹？專家曝歐洲捨不得大陸市場 兩岸開戰美軍會否馳援？國防部：作戰計畫未納入外來因素 (時報資訊) #聯合 #美國國務院 #北京冬奧 #否認 #冬季奧運會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 谷歌街景拍到命案現場？待葬屍被棄墓坑 真相逆轉網看傻 15:212021/04/07 搜奇 旺報社評》香港國際金融中心地位穩固 19:392021/04/07 旺報社評 美國考慮聯合盟友 杯葛2022北京冬奧 10:192021/04/07 財經 生到一半被換色？幼崽無故被母貓棄養 網見雙面小貓嚇傻 11:392021/04/07 萌寵 《國際產業》疫苖加速接種＋美國庫存下滑 油價續漲 16:492021/04/07 財經 美國名人賽》重返奧古斯塔 潘政琮期待複製成功經驗 11:392021/04/07 體育 史話》專欄反響／富爭議性的張憲義事件（陳大權） 09:062021/04/07 兩岸史話 中時社論》遼寧艦演訓與習近平的善意 19:482021/04/07 中時社論 美日傳推印太版一帶一路抗衡中國 15:242021/04/07 財經 陸大使遭土耳其召見 北京：無可指責 17:522021/04/07 國際 社評／喚醒冷戰模式是歷史的悲哀 04:102021/04/07 焦點新聞 財經熱門新聞 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 台積電漲太少可憐？679山頂冤魂 竟靠1招解套 - 財經 摩根大通執行長：對美國未來深感憂慮 - 財經 富比士公布全球億萬富翁城市 北京首超車紐約奪冠 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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