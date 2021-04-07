美國國務院周二晚間否認美方正在考慮與盟友聯合抵制2022年北京冬季奧運會。

一名美國國務院高層以電郵聲明向CNBC表示：「我們對2022年冬奧的立場沒有改變，我們未曾討論過，現在也沒有在討論與盟國和夥伴的任何聯合抵制行動」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在周二稍早前的記者會上表示，抵制北京冬奧是解決中國侵犯人權問題的可能選項之一。

北京冬季奧運會將於2月4日至2月20日舉辦。

(時報資訊)