上周，美國新冠新確診者數增8％達49萬人，同時，這也是美國民眾新感染新冠病毒者，連續第四周上升。另方面，新冠病毒住院病患，平均也增6％，達3.9萬人左右，並連兩周增加。

至美國時間11日為止的一周內，密西根州(Michigan)的新確診人數，跑在美國所有50個州之前。同時，在住院治療患者數方面，密西根也是最多的一的州。

根據美國疾管局(CDC)正式資料，截至3月13日的過去四周，密西根州新確診者中，約有39％屬於傳染力更強的B.1.1.7新變種病毒株，也占美國各州比例最高。

其實早在3月初時，密西根州放寬新冠疫情社交禁令後，新冠疫情就開始日益嚴重。

美國CDC直接表明，密西根州應該整個封起來，以抑制病毒擴散，病患住院以及不幸因病身亡疫情。CDC就是要密西根州回到2020年疫情剛爆發時，提高對疫情危機意識並封城。

同時，路透社也指出，因為疫歿者數往往都要比新確診者數，還要晚幾星期反應，故上周減少7％至5,325位。不過，其中不包括奧克拉荷馬州（Oklahoma）未上報疫歿人數。

也是在上周，奧克拉荷馬州表示，2020年8月至2月間多增1,716例新死亡者，是因為當時實驗室數據出包所致。倘若加上正確數字，其死亡人數又多增21％。

另外，因新冠病毒住院的病患，平均也增加6％，達3.9萬人左右，並連兩周增加。

疫苗接種率方面，已連七周創下紀錄，拿上周來說，平均每天注射310萬劑。根據CDC數據，截至美國時間11日，全美有36％民眾至少已接種過一劑，而22％已全部接種完畢。

其中，新罕布夏州(New Hampshire)是美國第一個州，其超過半數居民至少已打過一劑新冠疫苗。

(時報資訊)