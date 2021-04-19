據了解，印度所公佈之新冠病毒確診數，總感染數量已達1480萬例，僅次於美國的3100萬例；此外，儘管日本染疫數遠低於許多西方國家，但為防止第四波新冠疫情升溫，日本政府預料再將防擴散措施擴大至10個地區，盤中油價續疲；周一(4/19)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌0.12美元，報每桶63.01美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.17美元，報每桶66.60美元。(商品行情網)

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