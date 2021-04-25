加勒比海友邦島國聖文森（St. Vincent）索夫瑞火山爆發逾2周，大量火山灰降落地面覆蓋房舍、摧毀農作物，部份地區宛如世界末日。

我國加勒比海友邦島國聖文森（St. Vincent）索夫瑞火山（La Soufriere）自4月上旬爆發以來，至今仍不停歇，大量火山灰降落地面覆蓋房舍、摧毀農作物，部份地區宛如世界末日，居民甚至認不出自己的住家，2周來火山已造成當地損失超過1億美元（約新台幣28億元）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，位在聖文森北部的索夫瑞火山自當地時間9日上午爆發以來，至今已持續噴發2個多星期，大量岩漿流出、火山灰飄散，火山腳下村落一片灰濛濛，房舍屋頂、車頂積了厚厚一層火山灰，著火的巨石滾落屋頂，農作物完全被摧毀，需要好長一段時間才能恢復生長。

加勒比海友邦島國聖文森（St. Vincent）索夫瑞火山（La Soufriere）至今已噴發逾2周，農作物遭火山灰摧毀。（圖／路透社）

部份居民甚至認不出自己的家，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）描述，受到火山影響的社區已經變成沙漠，「景象相當荒涼，有如世界末日。」

這是海拔高約1,248公尺的索夫瑞火山睽違42年來再度噴發，科學家先前就已經警告政府火山將爆發，須及早因應，聖文森政府也早在9日之前就撤離附近居民，約7,000人住進政府設置的避難所，更多人臨時借住南部親友家。

我國加勒比海友邦島國聖文森（St. Vincent）索夫瑞火山持續噴發逾2周，附近城鎮街道、房舍、車頂布滿火山灰。（圖／路透社）

由於島上約11萬居民中高達10%人口無家可歸，龔薩福坦言，目前政府沒有能力進行人道救援及恢復工作，而且亟須區域及國際社會的援助。

龔薩福指出，政府預估過去2周火山已造成超過1億美元損失，科學家預估火山活動恐持續4個月，損失金額恐怕會更高。

(中時新聞網)