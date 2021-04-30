彰化縣政府推動首座青年住宅，設計問券調查，30日縣長王惠美公開抽獎。（吳敏菁攝）

彰化推出首座青年住宅，為了更有接地氣，彰縣府設計問券，回應提供的意見，經費將從4.6億追加到6億元，朝向規劃地下停車場，住宅樓層也將從7樓，增加8或9樓，主要仍以2房型與3房型為主，包括1樓店舖，維持設定每戶不超過350萬元，承購車位再另外計價。

去年彰化縣計畫推出青年住宅曝光後，掀起廣大迴響，最初沒考量室內停車，引起熱議，「沒車位不像現代住宅啊」，為廣納青年參與規劃，縣府特別設計問券，問券得知78％青年朋友與家人同住、19％在外租屋，近90％希望有室內停車空間，回收3400多份問券，提供70多項大獎，30日舉辦抽獎。

王惠美說，彰化縣有許多隱形冠軍，值得鼓舞青年朋友回鄉打拚，首次規劃青年住宅，設計問券調查，希望提高未來使用者參與率，打造最適合方案，以成本價協助青年安心成家，不少鄉鎮都期待也來蓋青宅，像芳苑鄉公有地多、彰化市人口密集等，縣府會一一來盤點，評估市場性。

首座青年住宅坐落在伸港鄉伸股段，面積2.12公頃，分4期推出600戶「只售不租」，第一期先興建約150戶公寓式住宅，依照整體規劃以及參酌問券樣本提供之意見，朝向規畫地下式與戶外停車空間，地下挖1樓，粗估能提供75部汽車停車位。

但開挖地下室，建造成本將提高，縣府也追加預算，第一期經費調整到6億元，原定7層樓高也將增加1至2層樓，問券調查73％喜歡3房2廳，20％的人偏好2房2廳，房型仍以2房2廳和3房3廳為主，並包括一樓店舖，原則上權狀坪數都會有25坪。

縣府表示，目前仍設定每戶總價不超過350萬元，並有「在地」的優先保障比例，保留和美、線西、伸港等3鄉鎮15％名額，至於要承購車位，還需要另外再計價，至少得百萬，細部成本還要再計算，預計下半年包發，工程期約28個月。

(中時 )