潭子頭家地區中山路沿線69仟伏特高壓電桿林立，可望於年底全數拆除完畢。（陳淑娥攝）

潭子頭家地區中山路沿線69仟伏特高壓電桿林立，立委楊瓊瓔邀相關單位會勘。（陳淑娥攝）

台中市潭子頭家地區中山路沿線69仟伏特高壓電桿林立，長期影響潭子頭家地區周遭環境景觀，立委楊瓊瓔偕同市議員賴朝國6日會勘，台電允諾盡力於12月底全數拆除附近共67座特高壓電桿，經費預估2.45億元，屆時高壓電桿及導線下地後，將還給市民一個美麗天際線。

立委楊瓊瓔表示，潭子區中山路69仟伏霧峰~潭子線特高壓電桿線路，於1974年建設，主要供應潭子地區周邊用電需求，特高壓電桿共計67座，特高壓電桿電線不僅有礙觀瞻，更存在安全問題。

市議員賴朝國指出，困擾潭子中山路頭家地區沿線居民快50年的特高壓電桿線路，不僅影響大眾安全，土地利用價值降低，同時妨礙都市發展，住在特高壓電桿線路底下，有時風雨大都會聽到啪滋作響靜電聲，讓人心驚膽跳。

頭家東里長劉進福強調，特高壓電桿電線不僅是都市景觀毒瘤，更阻礙周邊土地規畫，是地方長期以來的「痛和刺」，希望早日將特高壓電桿線路地下化。

台電台中供電區營運處副處長梁明福補充，台電將配合潭子區鐵路高架橋下空間規劃工程，工程新設地下化電纜長度2600公尺，總經費預估2.45億元，將朝目標努力，預計12月底全數拆除67座69仟伏特高壓電桿，以及2600公尺架空導線地下化。

楊瓊瓔強調，經長期爭取及努力下，67座特高壓電桿電纜線路將於年底全數拆除地下化，她向現場民眾拍胸脯承諾，絕對會全力盯緊施工進度，確保工程準時完工，以解決居民長期擔憂。

(中時 )