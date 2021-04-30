為鼓勵、培植有夢想的年輕人，東森集團重金投資5千萬的台灣大型料理實境節目《料理之王2》將於5/14（五）晚間9:00在ETtoday新聞雲首播，並將於JET電視台每週六晚間18:00-19:30播出；東森集團也看準後疫情宅食商機，找來《料理之王》第一季的優秀廚師們，為東森農場料理之王料理包合作食譜與代言，東森總裁王令麟估全年銷售額可達5千萬元，東森購物今年料理包銷售總額估5億以上。

《料理之王》是東森集團繼《聲林之王》之後另一大型IP，王令麟與知名節目製作人王偉忠本季再度攜手，要打造台灣網路節目新典範。此外，東森集團也搶搭宅食料理趨勢，東森農場與第一季《料理之王》選手合作推出六款聯名料理包，將在5月11日(二) 21:00-21:40【東森購物46台】TV Live首賣。

王令麟表示，現在要像東森集團這樣願意大手筆投資節目的企業很少了，這次願意再次霸氣投資第二季的《料理之王》，除了鼓勵年輕人勇敢追夢，也看好後疫情宅食商機，因此，順勢推出聯名料理包，要藉由《料理之王》裡名廚們的高人氣，帶動商品販售。

去年因為疫情，即食商機發威，料理包年產值預估超過460億。王令麟表示東森集團最大的優勢就是資源整合，透過「新媒體」與「新零售」的結合以及大型IP宣傳，加上後疫情的時空環境，藉由東森購物TV銷售，可望帶動一波料理包的銷售熱潮，預估第一波銷售營業額至年底可達5千萬以上。

東森直消電商長官包含陳美琪總經理、郭恆志執行長、王世均業務執行長等也出席料理之王記者會，並力挺東森農場料理包。陳美琪總經理與郭恆志執行長表示，東森直消電商發展迅速，第一季業績再創新高，今年目標力拼60億新台幣；王世均業務執行長則認為料理包是近年趨勢，看好集團此次與料理之王聯名料理包的投資與開發，ecKare也將力挺東森農場料理包的推廣。

東森農場-料理之王聯名料理包共有六種口味，包含黑椒牛柳、和風咖哩雞、精燉豚肉、川味辣雞、義大利麵醬-蛤蜊海鮮、義大利麵醬-蕃茄蘑菇等，5/11(二)將在【46台】 TV live21:00-21:40首播販售，TV組合6口味各3包，總計18包，首賣優惠價990元，敬請鎖定東森購物購買。

另外，《料理之王2》最大贊助商全聯福利中心連兩屆贊助《料理之王》節目，提供最新鮮的食材，全聯新推出的服務「小時達」１小時內就能把生鮮雜貨送到家，力挺選手端出美味料理，今年更加碼總獎金30萬元，鼓勵參賽選手，讓比賽更精采刺激！

(工商 )