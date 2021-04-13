美國戰略清晰之日

美國時間4月9日，美國務院宣布最新的台美交往準則，台美官員將得以至對方官署進行互訪活動。若以單一事件看待此事，只會得出「川規拜隨」，反中基調不變，這種於簡化的結論。如果我們想知道拜登朝代的中美對抗形勢，就不能這麼簡化看待問題。

重點在於美國是否能執行「全政府策略」(all-of-government)，以及是否能在台海問題上轉為「戰略清晰」，落實以法律形式協防台灣。

「全政府策略」並沒有一致的定義，簡單說，就是全國動員幹大事，包含政府各部門步調一致，軍民合作，共同朝向某個目標前進。

早在川普政府時期，美國就喊出口號要以「全政府策略」應對中國挑戰，2020年5月，白宮發布「美國對中華人民共和國的戰略方針」，重要涉外高層一致表明對華戰略正進入全面動員實施階段。但有嗎？

如果是「川規拜隨」，表示「全政府策略」基調不變，問題是，盟友並沒有看到足以稱之為「全政府策略」的具體行動，因為對盟友而言，美國的「全政府策略」應該意味著對自己的「全面性友好」，然而事實並非如此，美國對盟友仍採取「該友好的地方友好，該算帳的地方算帳」。

不同美國部門的臉色是完全不同的，台灣就是明顯的例子。

在美國務院的笑臉背後，是美貿易代表署的撲克臉，在反萊豬公投的問題上，透過駐美代表蕭美琴，經濟部長王美花等人，不斷施壓台灣解除限制。在「一手胡蘿蔔，一手大棒」對待朋友的立場上，確然是「川規拜隨」，但這也反映出美國並沒有真正實施「全政府策略」，不同部門並未協調出對待盟友的一致性步調。

換言之，「高官可交流，人民吃萊豬」成為台美關係裡非常突兀的現象，若不是當前執政黨純屬「倒貼美國黨」，也不會有這種高度反差與反萊豬公投。

各行其是的現象，不只出現在美國的貿易部門與外交部門，也出現在軍事部門與外交部門，印度就是一個明顯的例子。

4月7日，美第七艦隊驅逐艦，在未知會印度的狀況下進入印度專屬經濟海域，印外交部公開質疑美方未遵守「聯合國海洋公約」。

事實上，美國一直拒絕加入「聯合國海洋公約」，這次第七艦隊甚至強悍反擊，表明印度需事先知會的主張「不符合國際法」。更強悍地表示，這次的自由航行任務就是「挑戰印度對海洋國度的主張」，以維護國際法承認的海洋權利。

為了圍堵中國，坐實「亞太北約」，美國近年對印度的拉攏不遺餘力，但軍事部門顯然不想與外交部門一起陪笑臉，因為印度軍備有大量的「俄羅斯製」，還購買了俄羅斯的先進防禦系統。由於美國有「以制裁法反擊美國敵人法案」，又由於拜登將俄羅斯視為「敵人」，因此美印之間也存在重大矛盾。

近期的美日印澳四方會談，因為怕印度「跑票」，美方對此問題小心翼翼，但顯然並未解決此事，也才會有第七艦隊「不禮貌的自由航行」。當然也可以將軍事部門的撲克臉，視為外交部門的籌碼，但有鑒於印度傳統的「不結盟主義」，不能不說這是招險棋，顯示拜登政府在外交與軍事上的權衡不易，兩造難以整合成同一張臉的事實。

印度尚且如此，就更別說美國與歐洲的複雜矛盾了。

「全政府策略」若不紮實，「亞洲北約」就無法實現，圍堵網處處「缺角」，美國在台海問題上就很難狠踩北京底線。而所謂「戰略清晰」之基礎，就是圍堵網的絕對牢實 —— 台海有事，四方來援。

將各種單一事件整合在一起看，大致可窺拜登政府的對華策略是摸著石頭過河，按前AIT理事主席卜睿哲的形容，目前處於「跌跌撞撞」的狀態。處境與川普一樣，現任美國總統自己都抓不準對華政策的下一步該怎麼走，難怪「全政府策略」難以完全實現。

《紐約時報》最近一篇談「放棄戰略模糊」的報導，引起了不少亞洲觀察者的注意，紛紛對此觀點加以分析。該文中有專家主張，美國轉向「戰略清晰」有助於降低北京誤判。但該文也有反對「戰略清晰」的主張，該論者台灣人都很熟，就是CSIS的葛來儀。

葛來儀認為美國轉向「戰略清晰」形同將北京逼到牆角，反而促使中國大陸「做出入侵的決定」。在這一點上，卜睿哲也持相同看法。兩人都主張美國挺台，正確地說，是主張「精明地挺台」，以免美國為此付出高昂成本。

白話說，「戰略清晰」就是直球對決，因此才說其基礎是紮實的包圍網。從美國務院最新的台美交往準則來看，仍屬「不涉主權的交流」，美國的「一中政策」不變，顯示拜登政府很努力地在打「擦邊球」，而「戰略模糊」就是擦邊球。

美國內部無論持什麼主張，都牽涉各方利益，因此不能將「戰略清晰」的主張視為「愚見」，沒有人是傻瓜。川普去年說了大實話，砲轟五角大廈高層只想打仗，讓軍火商開心。可見那些主張「戰略清晰」的人士背後，屬於哪種利益結構。

從美國海軍艦艇的老舊，亞洲北約的難以成形，以及美歐關係的不若以往，種種情節可看出，就算不考慮美國內部問題的沉重包袱，今天的美國也難以在台海問題上與中國直球對決。

當然，內政與外交往往是環環相扣的，將內部問題轉移到外部，也是常見的政治手段，但必須屬於可控範圍，如炒作香港與新疆問題，隨時可「獲利了結」或「認賠殺出」。

反觀台海問題，牽連甚廣，風險極高，屬於北京「特粗的紅線」，正常狀況下，華盛頓不會瞎到看不見這個深淵，除非連美國內部的問題都已失控 —— 這才是真正夠份量的不可控因素。

有鑒於拜登政府對華政策的不確定性，中美對抗的前景不好預測，但可以確定的是，美國轉向「戰略清晰」之日，就是兩岸統一之日，因為若連家門前失火都無動於衷，中共是會倒台的。

論「全政府策略」，走舉國體制的中國，一定做得到，並會做得徹底。

（作者為自由撰稿人）