三芝第一座共融式「櫻花公園」今啟用 副市長到場同樂(戴上容攝)

位於三芝福德里「櫻花公園」前身是垃圾掩埋場，經歷任民代爭取成為公園，新北市議員鄭宇恩2019年再向新北市政府爭取共融遊具，今（1）日由新北市副市長劉和然到場主持啟用儀式表示，這是三芝第一座共融式特色公園，新北目前已經有100處特色公園，未來將會持續推動特色遊具。

三芝區櫻花公園啟用儀式1日上午啟用，劉和然、三芝區長王立人、農業局長李玟、新北市議員鄭宇恩都到場，儀式由三芝幼兒園可愛熱舞拉開序幕，三芝國小與三芝國小幼兒園小朋友在公園進行櫻花跳格子及勇闖迷宮的遊戲，園區充滿歡樂的笑聲，熱鬧非凡。

劉和然表示，新北市府2019年成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，還納入公民參與，截至目前已完成超過100處共融特色遊戲場及全齡化公園。

劉和然說，櫻花公園是三芝區第一座共融式特色公園，櫻花公園設置許多在地特色的遊樂設施，包含鳥巢鞦韆、水車造型溜滑梯、搖擺椅、茭白筍椅、攀爬網、櫻花水繪地坪及水畫牆等有趣好玩的設施，感謝鄭宇恩議員為櫻花公園爭取建設經費，三芝區公所將接續辦理2場工作坊及改善工程，持續推動共融公園。

市議員鄭宇恩說，櫻花公園緊鄰八連溪畔及八連溪休閒步道，風景非常優美，園區過去並無提供小朋友、大朋友休閒遊憩的共融性遊具設施，經2年多爭取與建設，櫻花公園今（1）日正式啟用，未來將持續推動三芝區兒一公園成為共融式公園。

(中時 )