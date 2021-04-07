陸官專修班校友會長蔣成龍。(黃福其攝)

江啟臣今年3月參加黃復興黨部新春聯誼。(黃復興黨部提供)

國民黨主席選舉暗潮洶湧，有意角逐者檯面下動頻頻。陸軍官校專修班將於本月11日舉辦校友會成立大會，推舉高雄市前市長韓國瑜擔任名譽會長，被解讀韓參選黨魁的「前置動作」，不過國民黨主席江啟臣也在黃復興黨部安排下與會，屆時將與韓同台。智庫副董事長連勝文今天則赴新北市拜會議員等地方領袖，闡述「專職黨主席」理念，據指出，連勝文言談間對江啟臣的領導頗多不滿。

韓國瑜18歲時入軍校從軍，畢業於陸軍官校專修班第40期，隨後在軍隊服役至少校退伍。目前陸官有陸官校友會、專科班校友會，但無專修班校友會。去年9月由專修班40期發動在新竹縣竹北市舉辦陸官專修班2020年會，開始籌組校友會，韓國瑜就以第40期傑出校友身分出席，更被當場授予第40期校友協會名譽理事長一職。

當天席開124桌，逾千人參加，韓國瑜進場時全場響起高聲歡呼，韓致詞時表示，所有國軍弟兄都是奉獻青春給國家，但心中一直保持著信念「我們愛國家的心永遠不變。」

歷經半年多籌備，「陸官專修班校友會」將於本月11日上午在桃園市中壢區「綠光花園餐廳」舉辦成立大會，包括曾任國民黨副主席的陸軍上將陳鎮湘、曾任黃復興黨部主委的陸軍上將金恩慶、中央軍事院校校友總會會長季麟連、陸官校友會總會長羅際琴、陸官專科班校友會長羅睿達及韓國瑜都將出席，江啟臣與黃復興黨部主委臧幼俠也要與會。

陸軍專修班校友首任會長蔣成龍說，專修班共56期約4萬多人，過去未成立校友會，像盤散沙，這次成立校友會凝聚向心力，且公推韓國瑜擔任名譽會長。成立大會當天開150桌，比去年還多，其中光是同袍就有1200至1300位，加上眷屬與會，大家合唱國歌、陸官校歌、蔣公紀念歌，韓上台時致詞時，大家也會唱「夜襲」歡迎韓，就跟去年9月的年會一樣。

蔣成龍也說，韓若宣布參選黨主席，專修班校友一定支持，畢竟不少弟兄都很欣賞韓，不少人近幾個月衝著韓「重回」國民黨，甚至還有原是民進黨員改加入國民黨。當天若韓、江同台應不至於尷尬，「反正當天有3張主桌，頂多各坐1張主桌」。

據悉，江啟臣近日頻頻參與黃復興黨部活動，積極拉攏軍系，包括3 月11日、28日分別在台北、高雄參與黃復興黨部新春聯誼，上月27 日赴台中參加退將聚會，季麟連就公開高呼「支持江啟臣」。

連勝文今天則赴新北市走訪包括市議員等多位地方領袖，暢談「專職黨主席」理念，表示他若當黨主席，絕不競選公職。據悉，連在言談間，透露對江的領導頗多不滿，不過連並未透露何時宣布參選、是否決定參選到底。

(中時 )