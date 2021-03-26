台灣基進立委陳柏惟罷免案已進入第二階段，他昔日的對手、前國民黨立委顏寬恒今天在臉書公布他的體重為89.5公斤，希望3個月可以減10公斤。宅神朱學恒在直播時舉辦線上投票「如果你是陳柏惟，看到顏寬恒談減肥，他應該害怕還是高興？」居然不少網友都投「應該害怕」；宅神甚至說，如果他是陳柏惟，看到顏寬恒談減肥卻不談罷免，會很「挫賽」。

宅神在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播時做線上投票，問網友「如果你是陳柏惟，今天看到顏寬恒談減肥，你覺得他應該害怕還是高興？」你認為「應該害怕」的就投1、你認為「呼！好不容易度過」的就投2。

針對顏寬恒談減肥，宅神表示，不少網友都投1，認為陳柏惟「應該害怕」，只有一兩個人是投2「呼！好不容易度過」。網友投1的理由是「這是心理戰術，這是中國最強的拳法。」、「因為寬恒不當3Q是個咖。」、「顏家人要把議題搶去啦~刪Q一定會跟此議題捲進去。」

還有人認為，「羽扇綸巾，令人害怕。」宅神表示，這位網友的想法跟他比較接近，如果他是陳柏惟，他會很「挫賽」。如果你看過周星馳的電影《破壞之王》，劇中的茶餐廳外送員何金銀在練習拳法前吃吃喝喝、還看妹，到處娛樂；顏寬恒現在就是像這樣，談減肥，就是不談罷免；若你是陳柏惟，可能會想「X，對手空城計」。

宅神說，對手在那邊玩來玩去，就是不談罷免，也不對此作回應，若他是陳柏惟，就嚇得屁滾尿流，這不是很恐怖嗎？陳柏惟好歹看過《破壞之王》吧，若他看過，陳柏惟看到自己的敵人突然瘦身，陳柏惟應該要害怕。所以顏寬恒這招很特別，他如果是陳柏惟，會很擔心，因「我的敵人好像沒有把我擺在眼裡」，我的敵人在做他自己想要做的事；陳柏惟看到顏寬恒減肥，總不能罵「你減肥，你可惡」，不行這樣講。所以他看陳柏惟罷免這一局，就是要小心了。

(中時新聞網)