台灣基進陳柏惟罷免案進入第二階段，媒體一份民調顯示，24%民眾表示會出門投同意罷免票，與罷免成功門檻差1%。對此，陳柏惟31日表示，「如果我還不夠好，可能要找一個一天有48小時的人來當」。「刪Q總部」對此一句酸爆，換個水管就說24小時不夠，那要是再讓你多做兩件事，不就要喊拯救全台灣？
「刪Q總部」31日在臉書貼文表示，陳柏惟曾嗆說，路平燈亮水溝通是基本的，有什麼好拿出來說嘴，那這兩天他去搞水管通，到底為什麼要廣發媒體，這不就是你口中最基本的，有什麼好說嘴？陳柏惟甚至還說「如果我還不夠好，可能要找一個1天有48小時的人來當（立委）」；「刪Q總部」反問一年領走政府上千萬的人，是你陳柏惟，領政府這麼多錢，換個水管就說24小時不夠，那要是再讓你多做兩件事，不就要喊拯救全台灣？
台中4月6日起率先限水，「刪Q總部」不禁質疑，台中將限水，陳柏惟人呢？！針對這樣重要的民生議題，陳柏惟身為區域立委卻至今噤聲。
網友酸說：「這次限水限得剛剛好，讓3Q現出原形...。」、「陳柏惟他大概也急著回家拉管路買水缸去了」
(中時新聞網)
#陳柏惟
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