台灣基進陳柏惟罷免案進入第二階段，媒體一份民調顯示，24%民眾表示會出門投同意罷免票，與罷免成功門檻差1%。對此，陳柏惟31日表示，「如果我還不夠好，可能要找一個一天有48小時的人來當」。「刪Q總部」對此一句酸爆，換個水管就說24小時不夠，那要是再讓你多做兩件事，不就要喊拯救全台灣？

「刪Q總部」31日在臉書貼文表示，陳柏惟曾嗆說，路平燈亮水溝通是基本的，有什麼好拿出來說嘴，那這兩天他去搞水管通，到底為什麼要廣發媒體，這不就是你口中最基本的，有什麼好說嘴？陳柏惟甚至還說「如果我還不夠好，可能要找一個1天有48小時的人來當（立委）」；「刪Q總部」反問一年領走政府上千萬的人，是你陳柏惟，領政府這麼多錢，換個水管就說24小時不夠，那要是再讓你多做兩件事，不就要喊拯救全台灣？

台中4月6日起率先限水，「刪Q總部」不禁質疑，台中將限水，陳柏惟人呢？！針對這樣重要的民生議題，陳柏惟身為區域立委卻至今噤聲。

網友酸說：「這次限水限得剛剛好，讓3Q現出原形...。」、「陳柏惟他大概也急著回家拉管路買水缸去了」

陳柏惟曾經嗆韓國瑜說，路平燈亮水溝通是基本的，有什麼好拿出來說嘴，#超讚！#認同！ 那你這兩天去搞水管通，到底為什麼要廣發媒體，這不就是你口中最基本有什麼好說嘴？ 還說「如果我還不夠好，可能要找一個1天有48小時的人來當（立委）」 痾.....我想請問一年領走政府上千萬的人是誰呀？ #是你陳柏惟啊！ 領政府這麼多錢換個水管就說24小時不夠！那要是再讓你多做兩件事不就要喊拯救全台灣？ 也是 #守住柏惟就是守住台灣 由罷免陳柏惟發佈於 2021年3月30日 星期二

(中時新聞網)