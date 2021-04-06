倫元投顧分析師陳學進表示，台股6日開高走高，再創歷史新高，終場上漲168.59點，漲幅1.02％，收在16739.87點；櫃買指數亦同步上漲2.31點，漲幅1.11％，收在209.7點；三大法人進出方面，外資續買144.51億元，投信轉賣2.83億元，自營商續買41.63億元，惟外資法人於台指期續買695口多單，累計淨空單部位為19,121口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股累積漲幅已大，惟今年全球經濟將超乎市場預期，再加上國際資金充沛、熱錢四溢推波助瀾下，使內外資法人大戶仍維持積極偏多的心態，有利於後市台股行情發展。

個股方面，本周納入投資組合的港建，獲利倍數成長、前2月營收年增43.5％，加上受惠台積電及國際大廠紛紛調高資本支出擴廠、法人大戶心態積極偏多不變，只要量價不失控，預期後市股價仍有續漲機會。

選股方面，就類股與個股輪動架構觀察，盤面多頭焦點仍將落在「五大主軸」上。第一就是台積電大聯盟，因應市場需求，台積電未來三年將砸千億美元大擴廠，勢必相關概念股必將再引領一波風潮；第二，拜登基建概念股，可望帶動鋼鐵、電動車等綠能產業的上漲；第三，比特幣概念股，隨愈來愈多國際大廠力挺加密貨幣支付行為，使相關概念股獲得法人大戶青睞；第四，缺貨題材股持續延燒，將帶動相關個股營運持續看俏；第五，原物料、貨運類股，隨報價上漲，股價有上漲空間。

(工商 )