倫元投顧分析師陳學進表示，台股12日開高走低，終場僅小漲5.6點，漲幅0.03％，收在16859.7點；櫃買指數則震盪走低，終場下跌0.84點作收，跌幅0.39％，收在212.47點；三大法人進出方面，外資續賣75.29億元，投信轉買9.19億元，自營商續賣15.64億元，惟外資法人於台指期續賣520口多單，累計淨空單部位為25,972口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股12日經歷上沖下洗，主要受到世芯-KY風暴效應持續擴大影響，世芯-KY、九暘、亞信、敦泰、天鈺、普誠、矽創、笙泉、佑華、應廣、驊訊、致新、愛普、力旺、晶心科、飛宏、安國、祥碩、漢磊、同致、海德威、智冠、力山，接連下殺、重挫大跌，一度使盤中加權指數急殺翻黑。

不過，仍有部分個股表現強勢，包括環泥、信大、南紡、南緯、力鵬、台聚、亞聚、台達化、聯成、新鋼、彰源、海光、春源、東鋼、中鴻、中鋼、華紙、永豐餘、正隆、榮成、寶隆、長榮、陽明、萬海、永大、康普、美琪瑪、長園科、AES-KY、撼訊、邑昇、太空梭、彩晶、友達、群創、台揚、新唐、千如、動力-KY、蒙恬、鴻碩等，均漲勢凌厲。

個股方面，本周納入投資組合的撼訊，顯卡發威、報價上漲，產業持續處於成長趨勢上，股價12日亮燈漲停，預期後市只要量價不失控，或出現爆量不漲情況，則仍有續漲機會。

展望後市，資金已出現大搬風，就盤面上類股、個股輪動輪漲情況觀察，市場資金持續轉進低基期、低位階、產業前景看佳、公司營運具轉機者，股價表現相對犀利，均可持續留意。

(工商 )