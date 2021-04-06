投資總額上看350億元的高雄多功能經貿園區特冒三都市更新案下午在市府舉行，高雄市長陳其邁說，廉政平台的建構是希望與廉政署、高雄地檢署合作，讓整個招標程序能符合公開、公平且透明，在廉政署與地檢署的監督下，符合上述程序，加速招標作業，創造三贏。

高雄市政府下午舉辦招商說明會暨廉政平台成立大會，陳其邁、台電公司董事長楊偉甫、法務部廉政署長鄭銘謙、高雄地檢署檢察長莊榮松，以及數十名建商出席。

陳其邁致詞說，他與台電楊董是以嫁女兒的心情來出席說明會，特貿三南北基地面積總共1.6萬坪，是高雄的都市發展結構最核心的戰略位置，未來也會成為5G Alot新創園區的土地開發。政府將在5年內投入110億元的建設資金，建構台灣最完整的5G試驗場域。

楊偉甫表示，特貿三已經3次招親，還沒找到合適對象，他謝謝陳其邁與市府團隊。正值台商回流，台灣經濟發展屬於最亮麗的時刻。對於這筆開發案，過去不容易成功，因為台電是國營事業，此案也是國營事業與地方政府合作，感謝高市府促成此案。

楊偉甫說，為了讓特貿三能更順利推動，台電將此開發案5.3公頃土地切分成3塊，更符合地方的需求與現況。

鄭銘謙指出，招商要在公開、公平與透明機制下進行，廉政署共襄盛舉，最早的廉政平台是他與時任水利署長的楊偉甫一起建立，此制度影響至今。鄭銘謙欽佩陳其邁，在半年內舉辦兩次廉政平台。

(中時 )