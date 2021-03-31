根據親綠媒體一份最新民調顯示，有45.6%民眾認為在台灣使用核電是利大於弊，45.3%民眾同意啟封核四廠。媒體人吳子嘉對此表示嚇了一跳，指民進黨反核的神主牌倒了。前民進黨立委沈富雄指出，民進黨看了這個核電民調，不只是擔心，還會「嚇出一身冷汗」；民進黨若還要再用核能挑撥環保團體，恐怕還要三思。

《美麗島電子報》針對民眾對能源問題的看法進行調查，顯示認為在台灣使用核電利大於弊的有45.6%，相較2017年8月增加7.1個百分點，認為弊大於利的則有33.1%，認為是利弊各半的有8.6%，未明確回答的有12.6%。至於是否要啟用核四，則有45.3%民眾認為要啟封，39.7%則不同意啟封，另不表示意見或廢票的有4.2%，10.8%未明確回答。

沈富雄在政論節目《平論無雙》表示，國民黨對核能一直非常猶豫不決，怕踫了反而票沒了，但是看到這個民調，國民黨已經丟失的膽又找回來了，國民黨不要在乎民進黨的神主牌會不會丟，要先把嚇破的膽補好，因為現在比較有勇氣了。

沈富雄指出，民進黨看了這個核電民調，不只是擔心，還會嚇出一身冷汗。因為這裡頭結合護礁和不反核的人，民進黨覺得護礁卻不反核是不可能的，因為這是有衝突的，所以蔡總統才要去挑撥這裡頭的矛盾。這民調證明，護礁的人不反核，所以這兩個在一起，對8月的公投會有共伴效應，這樣民進黨會覺得很頭大。民進黨若要再用核能挑撥環保團體，恐怕還要三思。

國民黨北市議員徐巧芯點出，從這份民調來看，支持使用核電的，20到29歲反而是最多的，70歲以上、國中學歷以下最支持反核，蘇揆推給新北市長侯友宜，稱新北不喜歡核廢料放在那邊；可是該民調卻顯示，新北市在台灣各個縣市裡，支持核四的比例是最高的，達到51%；台北市是第二高的，所以新北和台北是離核四廠最近的地方。但是大家對核四、核能的支持度。和2013年看起來完全不一樣，民進黨卻還在用以前的思維來看這件事。

(中時新聞網)