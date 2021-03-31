針對總統蔡英文論文門，網路政論節目主持人彭文正、旅美學者林環牆、台大名譽教授賀德芬等人質疑論文造假；檢方認為彭文正未盡合理查證義務，對蔡英文名譽造成傷害，31日依加重誹謗罪起訴，檢方則認為林環牆和賀德芬對蔡英文的文憑確實已進行查證義務，認定不構成妨害名譽，因此不起訴。資深媒體人陳揮文表示，他看到彭文正被起訴的快訊嚇一跳，他最後一定是無罪，起訴他幹什麼。

陳揮文在政論節目《新聞大白話》指出，此次兩位被告林環牆、賀德芬都不起訴，林環牆、賀德芬在彭文正追打蔡論文時，都出力很多，他們顯然有犯意連絡和行為的分擔，應該是共同正犯，但卻只起訴彭文正。

陳揮文表示，他看到彭文正被起訴的快訊嚇一跳，怎麼會起訴？一定是無罪，起訴他幹什麼，他舉前美國總統川普為例，在川普4年總統任內，《紐約時報》和CNN做了多少新聞在修理川普，其中有真的有假的，但有看到川普去告人嗎？他認為這是蔡總統的心胸不夠大，她連任之後，就不應該再告了，應該撤告；但她堅持要告，北檢就做出這樣的起訴。所以這是標準的政治性起訴，我們全國地檢署有6個檢察長要換人，其中一個就是北檢的檢察長，像昨天處理蘇震清案，今天則是處理彭文正的案子，那就是大清倉。

陳揮文指出，這個起訴對彭文正而言，是非常重要的燃料，彭文正還是會繼續談蔡英文的論文門，所以反而是增添柴火，對事實卻沒有幫助，像前總統陳水扁的兩顆子彈也是信者恆信、不信者恆不信。其實去了解蔡總統的論文事件，沒有那麼困難，但是蔡的危機處理不對，社會的氛闈就是這樣。從扁的兩顆子彈到論文門，相不相信都是呈現分裂的狀況，到現在一定還有人相信蔡總統的論文是假的。

陳揮文表示，他相信蔡英文的論文是真的，因為怎麼可能騙那麼多人、那麼多單位，他才不相信。不過彭文正這次被起訴，一定會沒罪；誹謗罪是一個小罪，沒什麼大不了，這次起訴也算是北檢的表態，「你罵總統，我就起訴你」。

(中時新聞網)