嘉義縣某私立大學陳姓男研究生4日凌晨被發現陳屍在租屋處，疑似輕生無他殺嫌疑，由於陳姓研究生原本就是校方長期關懷輔導對象，也曾轉介到醫院精神科就醫，加上死者正在趕論文，校方難以推測死因，表示悲傷、遺憾之餘，透露將簽文給死者畢業證書。

嘉義縣消防局勤務指揮中心4月4日凌晨2點獲報，指民雄鄉某出租套房發生輕生事件，消防隊員與員警趕抵現場，發現24歲陳姓研究生倒臥在浴室地板，身上已出現屍斑，研判死亡至少1天以上，警方同時在現場找到一張寫滿字的白紙，是否為遺書？警方不願證實。

校方表示，24歲研究生是台中人，患有重度憂鬱症，初步了解死者最近正在趕寫論文，不清楚是什麼原因導致他走上絕路，除提供家屬必要協助，將簽請校長給他畢業證書，如同學有需要，也會提供悲傷輔導。

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