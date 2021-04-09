去年遭判當選無效確定的前宜蘭縣議員賴良洲，2018年選舉前買了16盒240元的蘋果禮盒送給親朋好友，因3位是選民，一審將他依賄選罪判刑3年，台灣高等法院及更一審都認為檢方舉證不足改判無罪，檢不服提上訴，最高法院駁回，賴無罪確定。

檢方及落選頭林金龍提起的民事「當選無效訴訟」，一審採信賴的 說詞，駁回當選無效，但上訴高院，遭逆轉改認定賴賄選，判決當選 無效，因屬二審定讞，去年3月賴失去議員資格，改由林遞補。賴當 時感嘆，刑事民事判決不同，讓人難以信服。

賴被訴2018年參加宜蘭縣頭城鎮選區縣議員選舉，他為求當選，買 市價240元的蘋果禮盒共16盒，到選區內3名有投票權的選民家中拜訪 ，並贈送蘋果禮盒，要求3人在議員選舉時投票支持他。

一審宜蘭地院依賄選罪將賴判刑3年，褫奪公權5年，他不服提上訴 ，高院認為，賴良洲從事殯葬業有送禮習慣，且送禮對象不只檢方認 定的3位選民，並非賄選，逆轉改判無罪。

案經最高法院撤銷發回，高院更一審昨日審結認為，賴在中秋節前到吳、張及陳姓3位選民家，致贈蘋果禮盒，但吳父與賴的父親是舊 識，且吳的哥哥是賴經營的葬儀社抬棺團隊人員，吳的先生過世後， 也委請賴辦理其夫喪事，彼此關係密切。

另名張姓選民從事搭棚工作，與經營葬儀社的賴男合作多年，交情 甚篤。陳姓選民長年擔任漁會理事，也是賴的舊識，況賴當天還送禮 給更多沒有投票權的人，包括葬儀社客戶、工作伙伴等，難認他有賄 選的犯意，因此仍判決無罪。檢上訴後遭駁回。

(中時 )