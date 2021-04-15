莊姓男子前年在網路發布文章，教導用精神病免役，檢方依意圖妨害兵役煽惑他人避免徵集罪將莊男起訴，台灣高等法院維持一審判決，認定莊男11歲患有思覺失調症，況且同為失調症之人，無需他的文章教導自可依法免役，判他無罪。檢不服可上訴。

檢方起控，莊男在2019年4月28日下午4點在桃園市住家，至Dcard網站公開發布文章標題「我們與免役的距離」，內容指稱 「今天莊哥哥就來教大家如何免役吧」「今天教大家一種cp值爆高又不傷身的方式！！那就是精神病！！」

桃園地方法院將莊男判處無罪，檢方提上訴主張，莊男發文教導以精神疾病免役之方式，屬可能使役男脫免兵役之方法，他所造成的影響已非輕微，已足以煽惑他人避免徵集。

高院認為，莊男罹患思覺失調症是客觀之事實，縱然文章內容寫有強調或誇大之語詞，難認他得以自身情況煽惑未罹患思覺失調症之其他人，比照他所說的方式逃避徵集。

高院表示，同為罹患思覺失調症之人，無需莊男文章之教導，自可依法免役，莊男發布張貼的文章，充其量僅在陳述自身經驗，縱不免有沾沾自喜或炫示誇耀之性質，亦為其個人想法、體驗之抒發，判他無罪。

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