高雄一名醫生娘思思（化名）與某公司老董阿生（化名）發生3次性關係，還拍下親密床照，阿生之後透過臉書，將床照傳給思思的丈夫。綠帽醫憤而向兩人提告求償800萬元。高雄地院判思思與阿生必須連帶賠償35萬元；上訴二審遭高雄高分院判駁回，仍可上訴。

根據判決書，綠光醫指控，他於2017年12月收到阿生用臉書傳送思思照片及性愛影片，向妻子求證後，得知思思與阿生從2017年1月開始交往，並發生多次性關係。醫師指出，他得知此事後，精神受到莫大打擊，甚至影響正常工作，並前往身心障礙科就診，受害極大，因此向思思與阿生請求連帶賠償800萬元。

思思坦承與阿生在廈門酒店、北市某汽車旅館等處發生3次性關係，但反指醫師丈夫蓄意隱瞞仍與前妻保持聯繫及2個女兒需撫養之事，加上婆家對她不好，阿博又長期在外地生活無法兼顧小孩，導致婚姻出現問題，認為丈夫求償金額過高。

阿生承認照片、影片是他傳的，還傳訊醫師「以上影片是貴夫人甲○○小姐與人通姦之視頻證據，請參考」、「有很多影片」、「影片很多，但是我不會外傳」，但否認與思思發生性行為，辯稱影片是在一個500多人的LINE群組看到下載的。

高雄地院認定思思與阿生的確發生性關係，構成侵權行為，判兩人應連帶賠償35萬元；上訴二審，高雄高分院駁回，維持原審判決。可上訴。

(中時新聞網)