尾椎受傷卻進行陰道內診，台北市內湖狼醫遭判刑！去（2020）年，一名女病患尾椎受傷掛急診，竟遭急診室醫師以觸診名義，二度將手指插入陰道內，還辯稱自己是「不小心誤觸」，令該女不堪其辱，怒告男醫強制性交罪。對此，士林地院依對受照護之人利用機會猥褻及性交罪，各處有期徒刑4月得易科罰金12萬、有期徒刑10月，可上訴。

去（2020）年1月，一名女病患尾椎受傷坐輪椅，前往內湖某醫院急診室就診，豈料男性急診室醫師萌生猥褻之意，見女患者無法自己起身，揚言好心攙扶卻以右手托住其臀部，再慢慢用手指碰觸其下體，接著更以「需確認尾椎有無斷裂」為由，聲稱進行第二次觸診，要求護理師拿棉被覆蓋女患者臀部，以摭掩自己不安分的手指，接著手指插入女患者陰道內後按壓、旋轉長達10多秒，並問道「這裡會不會痛、那裡會不會痛」。

當下女患者越想越不對勁，「啊」的一聲當場質問董男「要伸進我的陰道？」對此董男辯駁「是不小心、誤觸、對不起、是我的問題、我的疏失、要不要請妳老公進來，我當著大家的面跟妳道歉」，但此舉已造成女患者嚴重驚嚇。

針對此案，合議庭審認為該名醫師利用醫療照護機會對女病患進行猥褻、性交行為，明顯欠缺對他人身體及性自主權應予尊重的觀念，造成女患者身心受創，因此依對受照護之人利用機會猥褻及性交罪，各處有期徒刑4月得易科罰金12萬、有期徒刑10月，可上訴。

★尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)