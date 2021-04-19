蘇姓男子旅居加拿大期間，與大陸籍張姓女子同居，蘇因返台與張女視訊時，意外發現張女疑似「劈腿」，帶小鮮肉回家「偷吃」，憤而上網PO文指張是「給前男友戴綠帽的渣女」，並貼出張女裸照、張女在嘿咻高潮時的臉部特寫照片。台北地檢署依加重誹謗罪起訴蘇男。

起訴指出，蘇、張2人2017年曾在加拿大交往並同居，蘇翌年返台，與張女視訊通話時，意外發現張女趁他返台之際，感情出軌，遂與張女分手。

但蘇男不滿張女在2人交往時劈腿，於去年8月2日在新竹市租屋處，上網至加拿大某網站，發表標題「渣女張XX(內附精彩照片)」文章，PO文「說起這位渣女張XX實在是太傳奇了，之前有位前男友，人家一回國就給他個綠帽，對象是陳XX，就是之前版上討論的渣男陳XX」。

蘇男PO文「張XX跟前男友視訊通電話的時候，叫陳XX躲在客廳不要出聲，被前男友發現...」陳並附上他與張女同居期間，所拍攝張女裸露身體照片4張、以及張在2人嘿咻時臉部特寫照片1張。事後張女發現，憤而提告。

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(中時 )