上周小花平台《專題報導》以「到40歲還沒買保險，很危險？專家：至少買這幾種！」為題，針對一名40歲網友在社群網站上分享個人除了基本的勞保、健保外，沒有額外再買其他的商業保險……，許多網友紛紛表達自己的看法：「至少意外險和醫療險一定要買！」，同時小花平台保險顧問並提出專業客觀的分析與建議；本周小花平台延續此一話題，就日前一名50歲網友在社群網站上尋求各方意見：「對於50歲以上中老年人的保險規劃，每個月大約需要多少錢？又該投保哪些險種比較好？」果然，問題一出就釣出網友們踴躍回覆，其中有人更直接點名4款保單非買不可，以下一起來看看也聽聽小花平台保險顧問怎麼說。

如果可以，趁年輕時趕快買保險……

針對原PO的提問，綜合了眾多網友頗為一致的看法和意見：「如果可以，買保險當然是愈早愈好！」、「到了50歲以後，無論買什麼險都很貴吧！」、「步入中年，如果體況出現問題，有可能面臨加費、除外甚至拒保。」……等；其中，值得一提的是，有網友以自身為例指出，過了 40歲以後，身體多少出現一些小毛病，光是想要提高原有的醫療險額度都有困難了，更遑論等到年紀大了才想到保險，豈不難上加難？

說到這裡，不禁讓小編想到上周專題中的那位40歲原PO的例子，很難想像在今天每人至少有2至3張保單的台灣社會，竟有人除了勞健保外，沒有任何商業保險的保障……。果不其然，許多網友對於他到了40歲還沒有買保險，以過來人身分紛紛表達建議：「至少意外險和醫療險一定要買！」，同時也從現實層面考量並提醒：「年紀愈大如果本身有3高又過重，可能會被拒保喔！」、「醫療險要趁著還沒做體檢前趕快保，以免發現異常直接被拒保〜」……。

再回到本文50歲原PO的提問，引起網友熱議，回答幾乎一面倒：「做好基本的保障，否則等到體況變多了容易被除外甚至拒保……」，另也直接點名4款保單非買不可，像是壽險、醫療險、防癌險及重大傷病險等4險種，被列為優先考量必不可少、一定要買的保單。

(中時新聞網)