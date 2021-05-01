在這個萬物皆漲的時代，買房動輒千萬起跳，因此無論是屋況、學區、交通位置、生活機能等，都是左右房價的關鍵，不過日前就有網友透露，自己是租屋族，最近房東打算賣房，要求他挪出一小時讓買主參觀，沒想到當天卻來了30多組人，以至於每組人看房過程都不到5分鐘，讓他不禁納悶直呼「5分鐘怎麼看出這房子的缺點呢？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「home-sale板」PO文透露，自己目前租的是第一手的新成屋，礙於房東的一些話術，現在處於不定期租屋的狀態，承租的這段時間，發現缺點不少，包括常有莫名的低頻噪音，卻找不到音源，另外隔音很差，也有可怕的水錘聲，就連管理員也私下告訴他說社區管線經常漏水。

不過日前房東打算將房子脫手賣出，得知原PO沒有意願要買後，便要求原PO空出1小時，讓房仲帶30多組買家依序前往看屋，平均每組人馬看不到5分鐘，讓他不禁好奇「看房的時候要怎麼發現屋子的缺點呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「看房子先看地段、格局、採光，這些5分鐘夠了」、「的確就是看格局、採光，不OK就放棄了」；不過也有人認為，「沒有沒缺點的房子，幾乎沒缺點的房子，缺點就是價格太高，你買不起」、「主要是價錢地點年份，接下來才是格局採光」。