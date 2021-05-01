2011年，一名男子穿越清水區中山路時，不慎遭正在迴車的巨業公車撞倒輾過。（圖／中時資料照）

台中清水嘉陽高中一名全班第1名張姓女學生，30日上學要過馬路時，遭一輛165號公車直接撞上，送醫搶救後宣告不治。肇事司機事後無奈表示，當時下坡煞車失靈，連踩好幾次煞車都沒反應，當時車上又有4、50名乘客，為了避免擦撞山壁造成更大傷害，只能選擇繼續往前開，才會撞到張姓女學生。可是網友質疑司機的說法表示「難道不能按喇叭嗎？」、「喇叭壞了？」。

畫面顯示，42歲林姓司機事發當日上午7時許，開車行經嘉陽高中前，約有9名男女學生等到綠燈正在穿越馬路，沒想到林男駕駛的公車卻朝他們衝過來，學生們見狀嚇得驚慌逃竄，在人群中間的一年級張姓女學生因為逃避不及，當場遭到公車撞上，造成左邊氣血胸，腹部內出血、肝臟撕裂傷、骨盆骨折，經搶救後仍宣告不治。

林姓司機肇事後供稱，事發時下坡煞車失靈，連踩好幾次煞車都無效，雖然有看見女學生過馬路，可是當下只有兩個選擇，一個是公車去擦撞山壁讓車子停下來、另一個是繼續往前開，但因當時車上有4、50名乘客，擔心擦撞山壁會造成更多傷亡，最後只能選擇往前開，才會撞上張姓女學生。

可是網友卻無法認同林姓司機的說詞，紛紛留言表示「喇叭是用來裝飾的嗎？」、「喇叭壞了？」、「若急促按喇叭應該可以無人傷亡」、「喇叭一直按，相信學生都能逃過」、「 我比較想知道，煞車失靈後有沒有按喇叭示警？以及撞上女學生後是如何令車停下來不再往前？」。

(中時新聞網)