英國一名貓咪飼主得知鄰居要賣房，他一時興起便上網查看，沒想到在觀看房屋照時，發現鄰居家的床上有個熟悉的身影，竟然是自己養的貓，大剌剌的躺到對方的床上，彷彿把那裡當成自己的家，一次擁有兩個主人，讓主人哭笑不得。

The neighbours just put the house up for sale. Couldn't resist checking it out on Zoopla.



That's our bloody cat. pic.twitter.com/w4YnxNZOLq — Michael Hubank (@generoom) March 28, 2021

綜合外媒報導，一名在皇家馬斯登醫院(Royal Marsden Hospital)擔任臨床基因醫師的休班克(Michael Hubank)養了一隻貓「佛萊迪」(Freddy)，日前他得知鄰居羅尼(Ronnie)要賣房子，好奇的他便上網查看對方的售屋資訊，沒想到在瀏覽房屋照時，看到「佛萊迪」竟舒適的躺在鄰居家的床上。

休班克提到，原本就知道愛貓「佛萊迪」會常跑到鄰居家串門子，以為牠只是跟對方要零食吃或牛奶喝，沒想到牠彷彿把對方當成牠的另一個主人，還大剌剌地躺在鄰居家床上，可見牠不是第一次這樣做了，不僅如此，「佛萊迪」在社區也非常出名，擁有不同的名字，例如「提比」(Tibby)或「里歐」(Leo)。

Home again.



For now....



Right. That's enough cats. pic.twitter.com/DHYjNXrfZA — Michael Hubank (@generoom) March 29, 2021

休班克對於愛貓的「多重身分」感到非常無奈，更直呼「牠真的是太厚臉皮了」，而他將愛貓的行為分享至推特上，獲得32萬按讚數，不少網友也分享類似經歷，表示「你要習慣，貓是最不忠誠的動物，到哪都可以認主人」、「有一次我們要搬家時，鄰居竟說我們偷他的寵物，那時才知道愛貓竟然在另一個家『兼職』」。