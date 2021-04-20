前天（18日）晚間10時多花蓮一連發生兩起強震，震撼全台。一名網友表示，地震當下剛好在社區1樓抽菸，突然看到一名身穿比基尼的辣妹跑出家門，他搞笑地表示「本以為地震只會有地震魚」，貼文曝光後，有眼尖網友發現辣妹是模特兒「Michelle 雪兒」，雪兒說地震來時，剛好在試穿廠商送的比基尼，嚇得她奪門而出，才會被民眾拍下。

原PO前天於臉書社團《爆廢1公社》指出，地震發生當下他在社區中庭抽菸，眼前突然出現一位身穿紅色比基尼的女子，驚慌失措地跑出家門，令他目瞪口呆「原本以為地震只會震出地震魚，沒想到還震出一條穿比基尼的美人魚，該怎麼上前認識？」

地震當時雪兒正在試穿廠商送的比基尼，嚇得她奪門而出。（圖／翻攝自爆廢1公社）

只見他分享的兩張照片中，該名女子穿著拖鞋、比基尼，美背及渾圓的屁股蛋一覽無遺，甚至還露出南半球。

目擊的網友將這幕拍下上傳至臉書社團。（圖／翻攝自爆廢1公社）

貼文曝光後，引發1.1萬網友按讚，有不少網友留言質疑「為什麼在家會只穿著比基尼」、「是嚇到來不及穿衣服？」。還有眼尖網友發現，該名女子其實是模特兒「Michelle 雪兒」，在網路擁有超高人氣，臉書粉專有46萬人次追蹤、IG也有13萬的粉絲。

比基尼辣妹其實是網路知名辣模「雪兒」，擁有超高人氣及粉絲數。（圖／翻攝自雪兒臉書粉專）

《中時新聞網》私訊詢問雪兒，她表示當日晚間在家試穿廠商送來的比基尼，才剛穿上就碰到地震，因為家住在9樓，晃動幅度較大，不僅她嚇得奪門而出，就連隔壁鄰居都尖叫跑出家門，才發現社區中庭不少人也在第一時間衝下樓，雪兒說許多鄰居看到她穿比基尼相當驚訝， 這次的事件就當一次特別經驗，若未來又遇到地震，希望遇到她的民眾可以保護她。

(中時新聞網)