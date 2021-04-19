台灣科技龍頭台積電，是不少人夢寐以求的公司。近日卻有民眾抱怨去台積電面試，面試官不僅問了許多與工作不相干的問題，包括大學有沒有交女朋友、大學有無參加社團等，甚至被對方批評「家庭教育失敗」，令他十分不滿。

原PO昨（18）日於論壇《Dcard》匿名發文，過去曾在台積電面試，第一關順利與副理面試後，接著到了第二關，他先介紹自己的經歷後，對方開始向他詢問相關問題。

一開始先問「是否有閱讀專業書籍以外的讀物」，他回答「沒有」後，對方竟說「難怪講話沒涵養」，令他感到相當莫名，「我是來當工程師的，又不是要當發言人，需要涵養？」

對方緊接著問「大學有交女朋友嗎？」原PO又以「沒有」回應，不料又遭對方嗆「那你不就很宅？」他十分不解，為什麼台灣找工作面試，總是很愛問感情問題，明明就是涉及個人隱私，也許是想確認求職者的交際能力，但沒交女友不代表工作上無法和同事合作吧。

最後，面試官問「大學有參加社團嗎？是否有舉辦活動的經驗」時，原PO再次回應「沒有」，但補充說就學期間有跟同學一起組日文讀書會，還出國比賽獲得冠軍，也喜歡打籃球，面試官接著問「除了運動之外呢？有沒有擔任活動總召之類的職務」，原PO仍以「沒有」作答，面試官繼續說「你父母是不是很重視你念書？」這次原PO回答「是」後，沒想到對方竟回說「這就是家庭教育失敗啊」！

原PO不解重視念書跟家庭教育失敗的關連，父母教育程度低，他們努力工作栽培，就希望不要像他們一樣辛苦賺錢，「所以我多花心思在課業上，有錯嗎？我沒有做錯任何事，更沒有對不起社會，卻要被批評家庭教育失敗？」

原PO表示，直到現在仍會接到台積電的面試電話，最近接到新竹廠副理來電，對方執意要他去面試，更說「你在那種小公司，怎麼賺大錢」，甚至要他父母來接電話，希望能說服他來工作，他再三拒絕後，該副理在電話裡直接爆氣「是你學經歷夠優秀，我才要你來的」。原PO無奈說，光是個面試就被說得如此難聽，真的無法想像在裡面工作的狀況，「打這篇並非想要討拍」，只是希望大家清楚知道自己想要什麼。

文章曝光後，有網友認為「小弟面試也領教過」、「去面試結果被從頭羞辱到尾」、「應該是運氣問題吧！我當時同時面兩個職務不同人沒發生這種問題」；另外也有不少人緩頰表示，現在很多公司都會在面試時，測試求職者的抗壓力、反應力，求職者也能在當中知道自己適不適合。

(中時新聞網)