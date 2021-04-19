近日網路瘋傳一段影片，片中一名身材姣好的女子，穿著緊身運動裝，正在彎腰煮咖啡，只見她填壓咖啡的過程，飽滿的上圍呼之欲出，讓大批網友暴動，不過該名女子其實是泰國網紅Juniijune，當天她出席咖啡店「一日店長」的活動，引發上萬網友熱烈討論，不少人留言直呼「我要喝咖啡」。

泰國網紅Juniijune日前在個人抖音上傳3段短片，只見她綁著俐落的馬尾，穿著緊身露背紫色運動裝，凸現纖細的螞蟻腰、白皙背部及側邊雪乳，她彎腰填壓咖啡的過程，胸前的車頭燈幾乎快要走光，引發網友暴動，影片目前已累積12萬的觀看次數。

Juniijune日前擔任咖啡店一日店長，火辣的身材令不少網友鼻血直噴。（圖／翻攝自Juniijune抖音）

影片曝光後，上萬網友鼻血直流，激動狂喊「我要喝咖啡」、「想喝店長的奶茶」、「以前從不喝咖啡的，這杯我可以」、「喝咖啡的時間到了」、「店長我想多一顆奶球」、「這很可以，現在去泰國還來得及嗎？」、「跪求來台灣煮咖啡」等。

事實上，Juniijune不僅身材火辣，更有亮麗、甜美的外型，她經常在社群平台分享清涼照、性感穿搭及大尺度的自拍照，讓她擁有不少死忠支持者，光是抖音就擁有184.4萬的粉絲、臉書粉專也有逾13萬人追蹤。

(中時新聞網)