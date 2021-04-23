受到新冠肺炎疫情影響，國際上有不少學校改為線上課程，不過視訊授課過程中也鬧出過不少笑話，日前非洲一名女大生視訊上課時，因為忘記關閉鏡頭，面對男友突如其來的求歡，兩人在鏡頭前開始「前後運動」，讓線上的教授和同學全看傻了。

根據《Pulse》報導，就讀於迦納大學的女大生露絲（Ruth Bilson）日前在家中進行視訊課程，期間還頻頻低頭做筆記，沒想到不久後，疑似是露絲的男友從後方上前環抱住她，接著開始不斷親吻及愛撫，甚至上演「老漢推車」，不斷朝鏡頭前後推進，露絲的身體也迎合著對方擺動。

突如其來的活春宮，讓線上的教授和學生看了臉紅心跳，而露絲也絲毫沒有察覺到自己的鏡頭沒關，期間雖然有幾位同學想要用「舉手」的功能提醒她，但露絲也未發現。

就這樣，這段長達30秒的親密畫面全被側錄下來，並上傳至推特後被網友不斷瘋傳，更有人打趣笑說「這是視訊上課最浪漫的一天」、「傻孩子，這就為什麼我在鏡頭上貼黑色膠帶的原因」、「這男的害慘她了」。

面對男友突如其來的求歡，兩人在鏡頭前開始「前後運動」，激情畫面讓線上的教授和同學全看傻了。（圖／翻攝自推特）

事實上，因為疫情被迫進行視訊會議，而傳出不少因為不會使用濾鏡或忘記關鏡頭的「慘案」不勝枚舉，先前就曾發生一名身穿藍色T恤的男子，因為忘記關上鏡頭就直接起身，導致下半身的豹紋內褲就這樣展露在其他同事面前，而他非但沒有察覺，仍在家中四處遊走，甚至還把手伸到內褲裡面抓癢，直到同事打電話給他，他才害羞得跑回房間躲起來。