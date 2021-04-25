如果老師顏值高，學生是不是就不會翹課？南韓一位數學老師不僅擁有逆天美貌，還有姣好身材，完全不輸線上女偶像，而她的教學照片在網路瘋傳後，更是引起暴動，網友狂讚：「有這種老師，我一定天天準時上課」。

「SsongTeacher」是一名補習班老師，平常也有經營社群的她，常會分享健身、旅遊等生活點滴，氣質優雅的她，上課常穿雪紡上衣搭及膝短裙，合身剪裁讓她的前凸後翹身材曲線一覽無遺。

SsongTeacher擁有前凸後翹好身材。(圖／翻攝自SsongTeacher IG)

SsongTeacher氣質出眾，不會特意穿著裸露。(圖／翻攝自SsongTeacher IG)

而私底下的她不像其他網紅會積極展示身材，，穿搭不會過度裸露，展現氣質與知性美，學生也大讚上她的課非常開心，而她的教學照片更是吸引一票粉絲，直呼：「有這種老師，我一定天天準時上課，考試都考一百分」。

其實，過去對老師的印象都是較為保守嚴肅，不過隨著老師年輕化，正妹老師似乎也相當普遍，但之前大陸有名正妹教師因為穿超短窄裙和熱褲，被家長投訴「完全沒有老師的樣子」，認為老師就應該要穿戴簡樸，才是為人師表的形象，但也有不少人認為要怎麼穿是老師的自由，老師穿著太火辣，也意外引發兩極化討論。

之前台灣也有一名低胸正妹在台上講課被攝，渾圓雪乳會隨著笑聲震動，讓網友看了目瞪口呆，而根據她後方黑板上寫的是英文，推測她是英文老師，但其實她是JKF女郎何苔苔。

何苔苔事後也澄清自己不是什麼英文老師，只是受邀到高中的大傳社擔任一日社課老師，而會穿這麼辣，也是邀請人要求的。

(中時新聞網)