受到新冠肺炎疫情影響，各國的學校紛紛改為視訊授課，也因此發生多起「忘關鏡頭」的慘案。哥倫比亞一間學校日前發生一起超級尷尬的事件，男老師下課後忘記關掉視訊鏡頭，造成他與妻子的親熱畫面全被學生看光光，尤其是師母的厭世表情，讓網友們全笑歪。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，各國為避免疫情持續擴大，開始陸續實施封城、宵禁及緊急狀態，嚴禁人群聚集，許多學校也積極配合政府的政策改為線上授課。位於哥倫比亞的一所天主教高中也同樣跟進，但近日在學校中專教物理的男老師魯本達里奧帕拉斯（Ruben Dario Parras），視訊教學結束後疑似忘記關掉鏡頭，也沒有確認學生是否都離線，竟藏不住對妻子的愛火，在鏡頭前掀起妻子所穿的白色小可愛，忘情的大口吸吮妻子的豪乳。

過了幾秒鐘後，帕拉斯才滿足的拉下妻子的衣服，開心的目送妻子離開，而這激情的一幕被帕拉斯部分學生看個精光，他們雖對於老師的行為大為震驚，但也不忘用手機將這荒唐的影像拍下來上傳至網路上，吸引網友瘋狂轉發，也引起學校的注意展開調查，目前帕拉斯已出面道歉表示「不是故意的」，尋求校方的諒解。

網友則紛紛留言「只有我注意到他老婆的表情嗎？」、「感覺她很厭世耶」、「確定老婆有喜歡這種嗜好」、「我為他感到難過，因為他老婆一點反應都沒有」、「他老婆一臉寫著：好了沒？可以讓我走了嗎？」引發熱烈討論。