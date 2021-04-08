Clubhouse在疫情下帶起了一波語音社群的浪潮，吸引不少人爭相投入相關市場，在台就有SoundOn的SoundClub、麻吉大哥打造的FAM等，都鎖定語音社群市場。先前已有消息指出，Facebook也有意推出類似產品，如今外媒證實，其與Clubhouse競爭的產品「Hotline」已進入公測（public beta）階段，也就是距離正式推出的時間點不久了。

《Tech Crunch》報導，Facebook鎖定語音社群市場的產品Hotline已經進入公測階段。這一款app是由Facebook公司內部研發部門NPE團隊所開發。Hotline是由Eric Hazzard帶領的團隊所開發，而他是在2017年所開發的匿名問答及語音交流app TBH（to be honest）被Facebook收購時加入。

Facebook「Hotline」app介紹圖。（摘自TechCrunch）

基於上述的開發背景，以及當前Clubhouse帶動的語音社群潮流，還有Facebook社群上的強項，Hotline整合了多項特點，可謂是整合Instagram LIVE、Clubhouse以及Q&A問答的多功能app。

根據該網站的測試發現，Hotline具有以下特點：

（1）登入方法：除了透過Facebook、Instagram帳號，或是電話號碼之外，也能透過Twitter帳號認證來加入Hotline上的活動。

（2）聆聽者/參加者：版面上被區分為「提問區」、與「觀眾區」，前者是有在Hotline活動中提問的用戶，後者則是收看該活動的用戶（以大頭貼的方式顯示）。介面上，可以看見當前已提出的問題，參與者可以投下贊成或是反對意見。活動主持人可以看見下一個需要回答的問題，並且指定特定用戶成為對談者，而主持人可以選擇是否開啟視訊鏡頭，與談者僅會顯示頭像（測試過程發現有提供開啟視訊的選項，但在公測期間未開放），並與語音方式加入對談。

（3）參與者可以語音提問，或以文字輸入的方式提問。

（4）回覆問題的階段，聽眾們可以透過拍手、火、愛心、笑臉、驚訝、讚等表情符號來回應。

（5）主持人對於整場Hotline活動擁有完整控制權，可以將不合宜的問題剔除、也可將特定成員剔除。在測試期間，Facebook員工也會加入監看的流程，將違反Facebook社群守則（Community Standards）、服務條款（Terms of Service）、資料使用政策（Data Policy）以及NPE團隊補充條款（Supplemental Terms）的用戶移除。

（6）與Clubhouse最大的不同，應是Hotline的活動都會自動實時錄製。活動結束後，主持人都會收到兩個檔案，一個是mp3音檔，另一個則是mp4影片檔，可進一步後製或是發佈到社群或是Podcast。

據了解，在測試初期，使用者可以免費加入Hotline，且活動沒有人數限制。但這會否在正式上線後有所改變，仍有變數。因為可開放視訊、文字提問、可贊同提問，以及即時錄製等特點，讓Hotline與Clubhouse有著本質上的不同，讓前者更偏向專業用途，而Clubhouse則是不會即時錄製，對談上會讓人感到更為自由、自在、不受限制（但也有部分Clubhouse經營者為了同步經營Podcast，會先預告Clubhouse開房時會進行同步錄音）。

針對Hotline進入公測，Facebook並未公布相關聲明，但向Tech Crunch提供的回應，Facebook發言人指出「透過Hotline，我們期待更為了解即時、互動多媒體問答能如何幫助人們向具有專業技能的專家學習。」而除了Hotline之外，NPE團隊也正在開發多種多媒體工具，包含CatchUp（語音app，已在2020年關閉）、Venue（Q&A app，是與Twitter類似的直播活動app）、Collab、BARS（此兩款都是類似TikTok的影音app）等等」Facebook指出他們很高興能看見這一種形式能持續協助人們建立社群並與彼此連結。

除了Hotline之外，Facebook先前也已對外證實，他們還有其他鎖定Clubhouse而來的產品，目前是在Messenger Rooms中進行測試。

語音社群黑馬Clubhouse帶起一波語音社群浪潮後，效法者眾多。在台FAM、SoundClub也已推出，但是社群活躍度遠不如Clubhouse。當前Clubhouse仍舊未推出Android版本，不過已延攬開發圖隊，正在醞釀安卓版。目前iOS版仍維持邀請制，目前約有1千萬名用戶。而Twitte則是已經在Android推出類Cludhouse的功能「Space」，比Clubhouse先搶佔安卓版圖。

(科技)