Clubhouse帶起的語音社群浪潮，至今都仍舊持續翻湧。當前，Clubhouse仍舊維持僅支援iOS平台且維持邀請制的模式，等於是開放一大片Android用戶市場等著其他競爭對手來搶佔！先前宣布將會推出類Clubhouse功能的Twitter，就率先將新功能Space開放部份安卓用戶體驗，這能讓他們搶到多少地土，令人好奇！
在Clubhouse風潮席捲全球後，Twitter方面極速反應，在2020年11月宣布將會推出Twitter Space功能，先前僅限iOS用戶可用。如今他們也依循先前的承諾（預計在3月份開放給Android用戶），在近日向部分Android 用戶開放了Beta體驗功能。由於還是Beta版本，目前Android用戶還無法在Space當中開設房間，但是可以加入後聆聽、擔任講員、使用表情符號做反應、查看字幕功能。
先前，部分Android用戶可透過Google Play的測試版應用來使用Twitter Space。而在Twitter正式宣布開放這項功能後，Android用戶就不需要額外安裝Beta版應用，而可直接在Android版本Twitter app中Timeline頁面的正上方看見當前活躍的Space房間。
為了在Clubhouse帶起的語音社群風潮中分一杯羹，中國大陸在封禁之後，阿里巴巴順勢推出了MeetClub、小米先前已經停止營運的「米聊」也以語音聊天的方式復活重新推出。在台由麻吉大哥打造的FAM，以及SoundOn推出的SoundClud，都是類似產品。當前的社群龍頭Facebook也傳出有意打造類似Clubhouse的產品，且在還未推出之前，先開放Instagram啟用最多可4人參與的Live Rooms功能，類似平台有如雨後春筍一般冒出。
究竟這一塊語音社群的大餅，最後將由誰最能稱王，誰又能順利獲利，能吸引最多用戶駐足停留，將是各平台必須要面對的經營難題。
(科技)
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