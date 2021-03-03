Clubhouse帶起的語音社群浪潮，至今都仍舊持續翻湧。當前，Clubhouse仍舊維持僅支援iOS平台且維持邀請制的模式，等於是開放一大片Android用戶市場等著其他競爭對手來搶佔！先前宣布將會推出類Clubhouse功能的Twitter，就率先將新功能Space開放部份安卓用戶體驗，這能讓他們搶到多少地土，令人好奇！

在Clubhouse風潮席捲全球後，Twitter方面極速反應，在2020年11月宣布將會推出Twitter Space功能，先前僅限iOS用戶可用。如今他們也依循先前的承諾（預計在3月份開放給Android用戶），在近日向部分Android 用戶開放了Beta體驗功能。由於還是Beta版本，目前Android用戶還無法在Space當中開設房間，但是可以加入後聆聽、擔任講員、使用表情符號做反應、查看字幕功能。

先前，部分Android用戶可透過Google Play的測試版應用來使用Twitter Space。而在Twitter正式宣布開放這項功能後，Android用戶就不需要額外安裝Beta版應用，而可直接在Android版本Twitter app中Timeline頁面的正上方看見當前活躍的Space房間。

Hey Dacia, we’re working on Spaces for Android now and it should ready sometime in March. Appreciate your patience https://t.co/67fSdrrUAI — Danny Singh (@Mr_DannySingh) February 24, 2021

Android folks, our beta is growing! starting today you will be able to join and talk in any Space. SOON you’ll be able to create your own but we’re still working out some things. keep your 👀 out for live Spaces above your home tl — Spaces (@TwitterSpaces) March 2, 2021

為了在Clubhouse帶起的語音社群風潮中分一杯羹，中國大陸在封禁之後，阿里巴巴順勢推出了MeetClub、小米先前已經停止營運的「米聊」也以語音聊天的方式復活重新推出。在台由麻吉大哥打造的FAM，以及SoundOn推出的SoundClud，都是類似產品。當前的社群龍頭Facebook也傳出有意打造類似Clubhouse的產品，且在還未推出之前，先開放Instagram啟用最多可4人參與的Live Rooms功能，類似平台有如雨後春筍一般冒出。

究竟這一塊語音社群的大餅，最後將由誰最能稱王，誰又能順利獲利，能吸引最多用戶駐足停留，將是各平台必須要面對的經營難題。

(科技)