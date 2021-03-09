民進黨台南立委王定宇今天(8日)遭週刊爆料，和黨內發言人顏若芳疑似「同居」，讓顏若芳本身形象良好人設，對社會大眾衝擊巨大外，不少人也頗為好奇王定宇為何放棄2間免費的會館不住，要花8千元向顏若芳租一間套房？國民黨立委葉毓蘭推測後透露，應是會館不提供飲食，加上王定宇怕遇到她(葉毓蘭)，所以才不愛住。

顏若芳租房給王定宇消息一經週刊踢爆後，在Google搜尋趨勢系統上迅速衝到熱門第一，搜尋量達20萬筆以上，遠遠超過第二的高雄駁二火災和南韓著名演員李智恩逝世，引起各大社群平台熱烈討論。

Google搜尋系統，3月9日關鍵字熱度排行。(圖/截自 Google搜尋頁面)

對於王定宇有房間不住，「同居」小17歲的顏若芳，一周到顏女的租屋處5次，引起外界議論。據監察院本月5日公布最新資料顯示，王定宇申報的房地產位在台南市仁德區，全登記在太太李淑吟名下。夫妻共有2輛轎車、存款189萬餘元，另申報8筆保單，和李投資的193萬餘元股票。

民進黨發言人 顏若芳(右)。(圖/翻攝自 顏若芳臉書)

據《中廣》報導，住在會館的葉毓蘭對此表示，「會館的設備其實夠用，也並不算簡陋，可能是不提供飲食，加上會碰到她(葉毓蘭)，王定宇才不愛住」。

對於各種質疑和傳聞，王定宇今天上午發表聲明表示，是將該租屋處當作在台北的休息處，兩人並未同居，他與顏若芳就是房客和房東的關係，且太太也知道這事。

(中時新聞網)