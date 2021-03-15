民進黨立委王定宇日前遭爆與同黨發言人顏若芳同居，但兩人都解釋是房東房客關係，且王定宇第一時間宣稱「老婆也知情」；而王今天現身立院時，則說現在不租了，並稱他太太從租屋到不租都清楚。台北市議員王鴻薇今(15日)分析，「王定宇強調老婆從頭到尾都知道，這件事情很詭異！」且至今老婆都尚未出面說話，因此她批「王定宇真是說謊不臉紅」。

顏若芳今則是在臉書表示，首先，這幾天因為她個人的事情，讓很多關心她的人擔心了，以及對於私事造成公眾資源浪費討論，「我深深感到抱歉，並深自檢討。自己近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作」。

看完顏若芳聲明和王定宇回應後，王鴻薇15日《中天辣晚報》中說，王定宇有點奇怪的是，他說和顏若芳是房東、房客關係，卻還嫌8千塊房租貴，假設兩人關係就是這樣，那顏若芳為何要道歉？且為何不能做發言人工作？當房東有錯嗎？

王鴻薇接著說，「不過我要說，王定宇強調老婆從頭到尾都知道，這件事情很詭異，畢竟政治人物發生這種事情後，老婆的態度非常重要，但目前為止只有王定宇自己說老婆都知道，

但老婆為何不出來說話？因此她認為王真是說謊不臉紅。」

另外，王鴻薇更質疑，假設兩人沒有問題，但為何顏若芳要道歉？她錯在哪裡呢？且顏若芳如果有錯，那王定宇當然錯更大啊！

(中時新聞網)