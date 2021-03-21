民進黨立委王定宇本是黨內看好參選下屆台南市長的人選之一，但卻爆出和民進黨發言人顏若芳的同居疑雲，外加危機處理犯了3致命失誤，有媒體直言，王定宇要參選台南市長恐GG了。

王定宇9日被媒體爆料疑似「同居」顏若芳，對此，王顏皆澄清，僅是房東和房客關係，王更強調，太太也知情，雖然2人說法外界半信半疑，但由於所公開的照片都未拍到有親密舉動，因此如果2人採低調態度面對，風波也很有可能就此落幕。

對此，港媒《中評網》直言，緋聞風波延燒1個禮拜後，王定宇復出接受媒體採訪時表示，8000元對他來講很貴，只有一個床位而已，遭外界批評說法不厚道；接著，王定宇上接受廣播節目專訪，為了澄清同居疑雲，竟爆料自己大學時曾和女綠委何欣純同住在一起，不滿被影射「同居」的何欣純跳出來轟王定宇「說了100個謊，還是無法圓那個謊」。

評論指出，本以為事件發展應到此為止，沒想到王定宇竟怨何欣純下手太重，還狂傳簡訊騷擾，讓黨內同志看不下去，齊轟王定宇別拖人下水。評論感嘆，外界本看好王定宇很有可能是挑戰下屆台南市長的人選，但王在處理緋聞的態度上，犯了3個錯誤，演變成性別和誠信戰爭，恐無緣挑戰台南市長大位。

(中時新聞網)