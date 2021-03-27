花蓮警方市區中山路等7個路口，建置科技執法系統抓違停，24錄影取證。將等裝卸貨專用停車格完成後公告實施。（王志偉攝）

警方為解決花蓮金三角商圈車輛違規狀況，擇定7處交通熱點設置科技設備，24小時錄影取證，但遭商家反彈「未設臨停卸貨區」，縣府與地方會勘討論，將擇定9處，畫設裝卸貨停車格，5月起限定時段和車種收費停車；再公告科技執法取締違停正式施行日期。

為解決市區車輛臨停亂象，警方今年初在市區金三角重商圈中山路沿線，選定7處交通熱點區域執建置科技執法系統，24小時錄影，已試運轉，不過在即將公告實施前卻喊停，因沿途商家反彈，未設置「臨停卸貨區」，店家裝卸貨暫停紅線或併排，將即刻遭綠影取締，不少民意代表都接獲陳情。

縣府建設處邀集當地多位里長、公路總局、花蓮市公所、警方及商家會勘，考量使用需求及安全性，擇定在中正路（復興街至中華路）、中華路（中正路至中山路）、公園路（中山路至復興街）、中山路（福建街至國興五街），畫設裝卸貨停車格，以各路段頭尾設置一處為原則，共9處，其中金三角商圈7處、中山路段2處。

建設處長鄧子榆說，已委託市公所於下月畫設，9處裝卸貨停車格，會以兩個一般小汽車格以白線相連畫成，格內繪上橘色線框提高辨識度，並以白字標示裝卸貨專用及限定時間，考量大多業者可在20分鐘內完成裝卸貨，以20元停30分鐘計費，若需較長作業時間還可延長一次，也就是40元停1小時。

鄧子榆說，5月起，裝卸貨停車格採限定時段和車種收費，每天上午10時至下午5時是裝卸貨尖峰期，專供貨車裝卸貨；下午5時至晚間10時是離峰期，開放一般自小客車停放，依該路段公告費率收費。警方另將視完成狀況，擇期公布科技執法取締違停正式上路日期。

(中時 )