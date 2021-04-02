白沙屯媽祖進香活動即將啟程，警方將加強防竊宣導。（警方提供）

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖報名踴躍，拱天宮指出，目前報名人數逼近7萬人再創新高，清明4天連假後預估報名人數上看7.5萬人，由於預訂的進香服發完，後續報名費將從700元調整到500元，志工也加緊趕工製作臂章。因應進香人潮眾多，通霄警分局2日公布進香活動交通疏導管制措施。

今年白沙屯媽祖進香活動4月11日深夜起駕，4月16日深夜進火後回鑾，預計於4月18日上午進入苑裡鎮、通霄鎮後，下午抵達通霄鎮慈后宮駐駕，4月19日上午7時再由慈后宮出發，於下午2時45分返回白沙屯拱天宮回宮安座，行程緊湊，對香燈腳們的體力、耐力是一大考驗。

進香活動期間，通霄警分局將區分3個時段交通管制：

一、第一時段管制時間4月11日下午2時4月12日清晨4時，台1線123.6公里至124.8公里南下車道封閉，南下車輛一律改行駛台61線白沙屯匝道。

二、第二時段管制時間4月18日上午6時至4月18日深夜12時，台1線130公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

三、第三時段管制時間4月19日清晨5時至4月19日晚間6時，台1線123.5公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

警方建議民眾多利用大眾運輸工具，減少塞車及尋找停車位的時間，今年台鐵於4月11、12日及4月19日將比照去年加開區間車、區間快車及增停莒光號白沙屯站車次，此外，通霄鎮公所也設有接駁專車、時間路線如下：

（一）4月11日（星期日）18時-24時：由通霄火車站發車→上台61線西濱公路由白沙屯交流道下→白沙屯加油站迴轉→拱天宮下車;回程原路線折返。

（二）4月11日（星期日）18時-24時：由拱天宮站發車→後龍南勢山方面實業迴轉→後龍南勢山站→拱天宮站。

（三）4月18日（星期日）15時至23時：由通霄火車站發車→沿台1線中山路北上→慈后宮站→白沙屯加油站迴轉→拱天宮下車;回程原路線折返。

（四）4月19日（星期一）5時-7時：由通霄火車站發車→慈后宮站→慈后宮迴轉回程→通霄火車站。

（五）4月19日（星期一）14時-20時：由通霄火車站發車走台1線中山路→慈后宮站→拱天宮站→白沙屯加油站迴轉;回程原路線折返。

通霄警分局建議北部南下開車民眾，將車輛停放於白沙屯拱天宮以北沿台1線兩側不影響交通安全處所，警方將加強周邊交通疏導及人潮聚集地點，違規停車驅離取締，維持交通秩序及順暢。

因應新冠肺炎疫情，呼籲信眾務必配合防疫規定，另外，廟方有提供網路直播，大家也可在家裡觀看直播。通霄警分局表示，執勤員警及協勤民力部份，當日服勤同仁會隨身攜帶消毒用品，於執勤前後徹底消毒服勤裝備，保護自身的安全。

(中時 )