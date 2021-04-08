印度新冠病毒疫情不斷惡化，第二波感染來勢洶洶，新增確診人數連日創新高，周四感染病毒人數突破12萬，再度改寫單日染疫紀錄。

根據印度衛生機關8日（周四）公布數，單日感染新冠病毒人數增加12萬6,789人，死亡685人，使該國因新冠病毒病逝累計16萬6,862人，累計確診1,290萬人，為全球疫情第三嚴重的國家，僅次美國與巴西。

有鑑於印度第二波疫情惡化可能拖累復甦，高盛周二宣布調降4到6月該季經濟成長預期，由原估的年增33.4％下修至31.3％。

(工商 )